DYMO und GA INTERNATIONAL (LABTAG) bieten kryogenische Etiketten für die DYMO LABELWRITER 5er Serie an (FOTO)

ATLANTA (ots) - DYMO® (https://www.dymo.com/) , der führende Anbieter

innovativer Etikettier- und Drucklösungen, und GA International (LabTAG)

(https://www.labtag.com/) , ein führender Anbieter außergewöhnlicher Labor- und

industrieller Identifikationslösungen, haben eine strategische Partnerschaft

angekündigt, die den Benutzern der DYMO LabelWriter® 5er Serie hochwertige

kryogene Etiketten zur Verfügung stellt.



"Wir freuen uns, gemeinsam mit GA International unseren Kunden außergewöhnliche

Lösungen für die laborinterne Etikettierung über die DYMO LabelWriter 5er Serie

anzubieten. Damit ermöglichen wir ihnen, Zeit, Geld und Aufwand zu sparen", so

Liesbet De Soomer, Global Marketing Director von DYMO. "Diese Partnerschaft

spiegelt unser Engagement wider, innovative Etikettierungslösungen

bereitzustellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden in

verschiedenen Branchen gerecht werden."





GA International (LabTAG) stellt ein Portfolio an kryogenen Etiketten für dieDYMO LabelWriter 5er Serie, einschließlich LabelWriter 550, 550 Turbo und 5XLzur Verfügung. "Durch die Kombination der laborfreundlichen Drucker und Softwarevon DYMO mit den leistungsstarken und urheberrechtlich geschützten kryogenenEtiketten von GA International (LabTAG) können Benutzer weltweit ihrProbenmanagement und ihre Laborabläufe optimieren", so George Ambartsoumian, CEOvon GA International (LabTAG). "Durch die Zusammenführung unserer Stärken werdenwir in verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Pharmazie,Biotechnologie, Biowissenschaften, Chemie, Petrochemie und vielen anderenverwandten Branchen, beachtliche Wettbewerbsvorteile erzielen."Über DYMO®:DYMO® ist ein führender Anbieter innovativer Etikettierlösungen und bietet einebreite Palette an Produkten, die auf die unterschiedlichenEtikettieranforderungen von Unternehmen und Verbrauchern weltweit zugeschnittensind.Über Newell BrandsNewell Brands (NASDAQ: NWL) ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmenmit einem starken Portfolio bekannter Marken, darunter Rubbermaid, Sharpie®,Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, Yankee Candle®, Paper Mate®,FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex® und Campingaz®. DasZiel von Newell Brands ist es, durch das Verschönern alltäglicher Momente, dieVerbraucher zu begeistern.Diese Pressemitteilung und weitere Informationen über Newell Brands finden Sieauf der Website des Unternehmens: http://www.newellbrands.com .Über GA International (LabTAG)GA International (LabTAG) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als führenderHersteller von Etiketten für Spezialanwendungen und liefert Lösungen zurLaboridentifizierung an biomedizinische Forschungslabore, Krankenhäuser undandere Gesundheitseinrichtungen. Seit seiner Gründung hat sich GA International(LabTAG) zu einem weltweit führenden Anbieter von kryogenen undchemikalienbeständigen Etiketten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Forschungund Entwicklung sowie Kundenservice liegt.Pressekontakt:DYMOLiesbet De Soomer - Global Marketingmailto:DirectorLiesbet.DESOOMER@newellco.comGA InternationalTim Ostiguy - Director Business Developmentmailto:Tim.ostiguy@ga-international.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170522/5954448OTS: DYMO Deutschland