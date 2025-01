DYMO PARTNERS WERKT SAMEN MET GA INTERNATIONAL (LABTAG) OM CRYOGENE LABELS AAN TE BIEDEN VOOR PRINTERS VAN DE DYMO LABELWRITER 5-SERIE (FOTO)

ATLANTA (ots) - DYMO® (https://www.dymo.com/) , een toonaangevende leverancier

GA International (LabTAG) brengt nu een portfolio aan cryogenic-etiketten uitvoor de DYMO LabelWriter 5-serie printers, waaronder de LabelWriter 550, 550Turbo en 5XL. "Door de laboratoriumvriendelijke printers en software van DYMO tecombineren met de hoogwaardige en gepatenteerde cryolabels van GA Internationalkunnen gebruikers wereldwijd hun monsterbeheer en laboratoriumactiviteitenoptimaliseren", aldus George Ambartsoumian, CEO van GA International (LabTAG)."Door onze krachten te bundelen zullen we aanzienlijke voordelen behalen inverschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, farmaceutica, biotechnologie,biowetenschappen, chemie, petrochemie en vele andere gerelateerde industrieën."Over DYMO®:DYMO® is een toonaangevende leverancier van innovatieve labeloplossingen enbiedt een breed scala aan producten aan die ontworpen zijn om aan deuiteenlopende labelbehoeften van bedrijven en consumenten wereldwijd te voldoen.Over Newell BrandsNewell Brands (NASDAQ: NWL) is een leidinggevend wereldwijdconsumptiegoederenbedrijf met een sterke portfolio van bekende merken, waaronderRubbermaid, Sharpie®, Graco®, Coleman®, Rubbermaid Commercial Products®, YankeeCandle®, Paper Mate®, FoodSaver®, Dymo®, EXPO®, Elmer's®, Oster®, NUK®, Spontex®en Campingaz®. Newell Brands is in het algemeen gericht op het verwennen vanconsumenten door het verlichten van alledaagse momenten.Dit persbericht en aanvullende informatie over Newell Brands is beschikbaar opde website van het bedrijf: http://www.newellbrands.com .Over GA International (LabTAG)GA International (LabTAG) heeft als toonaangevende fabrikant meer dan 25 jaarervaring op het gebied van speciale etiketten. GA International (LabTAG) levertlaboratoriumidentificatieoplossingen aan biomedische onderzoekslaboratoria,ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg. Sinds de oprichtingis het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde leider in cryogene en chemischresistente labels, met een sterke gerichtheid op R&D en klantenservice.Contact:DYMOLiesbet De Soomer - Global Marketingmailto:DirectorLiesbet.DESOOMER@newellco.comGA InternationalTim Ostiguy - Director Business Developmentmailto:Tim.ostiguy@ga-international.comExtra content: http://presseportal.de/pm/170522/5954450OTS: DYMO Deutschland