Berenberg hebt Ziel für Suss Microtec auf 65 Euro - 'Buy'

Leeverkäufer: hatten ja geschrieben, dass diese nichts zwangsläufig der Auftraggeber sind, wobei man es nie ausschließen kann, da Kunden der Banken. Selbst wenn sie nicht Auftraggeber sind und erst nach solchen Empfehlungen shorten, beschleunigen sie Abverkäufe. Vor allem bei solchen Nebenwerten hat das einen starken Einfluss. Ist ja nicht so, dass die LV zuschauen was der Markt dann mit dem Preis macht. Nein sie manipulieren mit dem Leerverkaufen den Kurs und zocken vor allem Kleinanleger ab. Wenn LV glauben, dass nach solchen Sell Empfehlungen Kurse sinken, warum kaufen sie dann nicht einfach Put Optionen? Weil man Kurse damit nicht drücken kann. Deutsche Nebenwerte sind ein Traum für dieses Gesindel. Ist ja auch nicht so, dass SUSS super überwertet war, weshalb auch Zweifel an dem oft gebrachten Argument gerechtfertigt sind "Leerverkäufer würden dafür sorgen das Bewertungen nicht aus dem Ruder laufen".Die UBS lag in 2024 auf Konsensus Level. Aber 2025 vor dem Order Backlog zeigt sich nun als extrem unrealistisch. Guck dir die Schätzungen an. Madeleine Jenkins ist noch zu grün hinter den Ohren. Man hätte ja auch konsverativerweise kein Wachstum annehmen können. Aber 380m??