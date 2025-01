Börsen Update Europa - 22.01. - ATX stark +1,17 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.667,39 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,59 %, Nemetschek +3,15 %, Sartorius Vz. +2,92 %

Flop-Werte: Nordex -2,95 %, Bechtle -1,83 %, Deutsche Telekom -1,51 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.218,47 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Münchener Rück +4,45 %, adidas +3,73 %, Schneider Electric +3,08 %

Flop-Werte: Bayer -2,86 %, Deutsche Telekom -1,51 %, BNP Paribas (A) -1,34 %

Der ATX steht aktuell (13:59:51) bei 3.816,47 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +3,94 %, DO & CO +2,90 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,60 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -1,07 %, voestalpine -0,98 %, EVN -0,98 %

Der SMI steht bei 12.219,42 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.

Top-Werte: ABB +2,91 %, Sonova Holding +2,70 %, Partners Group Holding +2,01 %

Flop-Werte: Swisscom -1,47 %, Nestle -0,82 %, Kuehne + Nagel International -0,46 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:56) bei 7.853,50 PKT und steigt um +0,84 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,08 %, Dassault Systemes +2,87 %, LEGRAND +2,71 %

Flop-Werte: Carrefour -1,75 %, ArcelorMittal -1,72 %, BNP Paribas (A) -1,34 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.651,51 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.

Top-Werte: ABB +2,91 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,61 %, Skanska (B) +1,38 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,36 %, Telia Company -1,09 %, Essity Registered (B) -0,70 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.745,25 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,57 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,23 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,10 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,73 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -3,28 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,55 %