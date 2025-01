Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 300 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Kaufempfehlung basiere auf zunehmender Markenstärke, positiver Gewinndynamik und stark anziehendem Ergebnis je Aktie, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. All das habe sich im vierten Quartal bestätigt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 08:18 / CET