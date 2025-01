tschechischer Autohersteller beginnt die Produktion seines günstigsten batterieelektrischen Modells

Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Auto hat am Stammsitz Mladá Boleslav mit der

Produktion des rein elektrischen Kompakt-SUV Elroq begonnen



> Der Elroq entsteht auf derselben Montagelinie wie der neue Enyaq und der

Octavia; das ermöglicht kurzfristige Anpassungen auf sich ändernde

Marktnachfragen



> Skoda hat das erste Serienmodell in der neuen Designsprache Modern Solid im

Oktober 2024 enthüllt; bis Ende des Vorjahres gingen über 20.000 Bestellungen

ein





> Der Elroq startet unter Berücksichtigung von Batteriegröße und umfangreicherSerienausstattung als eines der günstigsten Elektrofahrzeuge seines Segments aufdem europäischen Markt durchSkoda Auto hat am Unternehmenssitz in Mladá Boleslav mit der Serienfertigung desrein elektrischen Elroq begonnen. Das Kompakt-SUV entsteht auf derselbenflexiblen Produktionslinie wie auch der neue Skoda Enyaq und der Octavia. Imvergangenen Jahr hat der Hersteller einen Teil der Octavia-Produktion nachKvasiny verlegt, so können täglich bis zu 600 Elroq vom Band laufen. DerListenpreis liegt in einigen Märkten auf einem vergleichbaren Niveau mit demSkoda Karoq, seinem Pendant mit konventionellen Motoren. Damit positioniert sichder Elroq auf dem europäischen Markt als eines der erschwinglichsten Angeboteseines Segments. Er teilt sich die MEB-Plattform mit dem Enyaq, der vergangenesJahr zu den meistverkauften Elektrofahrzeugen Europas zählte.Andreas Dick, Skoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, kommentiert: "DerProduktionsstart unseres neuen Kompakt-SUV Elroq in unserem Hauptwerk ist einegroßartige Leistung für das gesamte Team. Ich danke all meinen Kollegen für ihreHingabe während der Vorbereitung dieses Meilensteins. Der Elroq teilt sich dieMontagelinie mit seinem elektrischen Schwestermodell, dem neuen Skoda Enyaq.Zusammen mit der lokalen Fertigung der Batteriesysteme für die MEB-Plattformschaffen wir signifikante Synergien bei Produktion und Kosteneffizienz, vondenen letztlich unsere Kunden profitieren. Indem wir dieses Schlüsselmodell anunserem Hauptsitz produzieren, unterstreichen wir die wichtige strategischeRolle von Mladá Boleslav als Herz unserer Marke."Produktion auf einer einzigartigen, flexiblen MontagelinieDer neue Skoda Elroq entsteht im Hauptwerk des tschechischen Autoherstellers inMladá Boleslav - dem europaweit einzigen Standort der Volkswagen Gruppe, an demder Octavia mit Verbrennungsmotor auf der MQB-Plattform und der kürzlichüberarbeitete batterieelektrische Enyaq auf der MEB-Plattform Seite an Seitegefertigt werden. Dank dieser Strategie kann Skoda Auto die Produktion im Werk