Innovative Waters TGA Smart-Seal-Pans ermöglichen kostengünstigere und effizientere Benchtop-Analysen von atmosphärensensiblen Materialien

Zusammenfassung der Nachrichten:

Neues und firmeneigenes Produkt, mit dem Labore atmosphärenempfindliche Materialien, die zur Entwicklung von Batterien, modernen Polymeren und Medikamenten verwendet werden, mit einem standardmäßigen, auf dem Labortisch installierten Thermogravimetrie-Analysator (TGA) analysieren können.

Reduziert die Kosten und den Platzbedarf des TGA-Systems um bis zu 50 % i , indem es umgebungsgesteuerte Gehäuse oder Gloveboxen überflüssig macht.

, indem es umgebungsgesteuerte Gehäuse oder Gloveboxen überflüssig macht. Ermöglicht Laboratorien eine Steigerung des Durchsatzes ohne Einbußen bei der Datenqualität und Zuverlässigkeit.

MILFORD, Massachusetts, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Waters Corporation (NYSE:WAT) gab heute die Einführung der TGA Smart-Seal-Pans ihrer TA Instruments Division bekannt. Der innovative, selbstöffnende Probenbehälter wurde entwickelt, um die Analyse atmosphärenempfindlicher Proben in Thermogravimetrie-Analysatoren (TGA) der Discovery-Serie zu ermöglichen, die auf dem Labortisch installiert sind.

„Ob sie Batterien der nächsten Generation, fortschrittliche Polymere oder neue Medikamente entwickeln, viele unserer Kunden haben einen kritischen und wachsenden Bedarf, luftempfindliche Proben schnell und genau zu analysieren", sagt Yu Cheng, Vice President of Research and Development and Product Solutions, TA Instruments Division der Waters Corporation. „Bis jetzt war der Betrieb von TGAs in atmosphärisch kontrollierten Gloveboxen die primäre Option, was die Kosten in die Höhe trieb und die Komplexität erhöhte. Mit den TGA Smart-Seal-Pans stellen wir eine bahnbrechende Lösung vor, die zuverlässige, genaue TGA-Daten zu geringeren Kosten in einer herkömmlichen Laborumgebung liefert."

Die benutzerfreundlich gestalteten TGA Smart-Seal-Pans ermöglichen die Vorbereitung, Beschickung und Versiegelung von luftempfindlichen Materialien in einer vollständig luftdichten Umgebung. Die selbstöffnende Pan verwendet eine geschützte, temperaturempfindliche Formgedächtnislegierung, um die versiegelte Pan bei etwa 55 °C zu öffnen. Diese Öffnung erfolgt automatisch und ohne Eingreifen des Benutzers im geschlossenen TGA, um sicherzustellen, dass die Proben niemals den Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden. TGA Smart-Seal-Pans können auch Betriebskosten und Engpässe im Arbeitsablauf reduzieren, da sie die gleichzeitige Vorbereitung mehrerer feuchtigkeits- und/oder luftempfindlicher Proben ermöglichen.