Siemens Energy: Trumps Stargate-Initiative katapultiert Aktie auf All Time High!

Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch zeitweise um über 9 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 56,90 Euro gestiegen. Grund dafür ist laut Marktbeobachtern die Fantasie rund um den Ausbau von Rechenzentren, die für den boomenden KI-Sektor unerlässlich sind.

Die positive Kursentwicklung folgte auch dem Konkurrenten GE Vernova, der in New York mit einem Rekordumsatz von 10,56 Milliarden US-Dollar aufwartete, dabei aber knapp die Erwartungen verfehlte. Die Aufträge für Windkraftanlagen sanken um 41,2 Prozent auf 2,031 Milliarden US-Dollar. In den Ergebnissen sind die Auswirkungen der am Montag unterzeichneten Präsidialverordnung von Präsident Donald Trump, mit der die Pacht für Windprojekte vorübergehend zurückgezogen wird, nicht enthalten.