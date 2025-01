Weitere Umsatzquelle etabliert Altiplano Metals meldet Abnahmevertrag für Eisenkonzentrat von El Penon Altiplano Metals (TSXV APN / WKN A2JNFG) betreibt die Verarbeitungsanlage El Penon in Chile, in der man derzeit noch eingelagerte Haldenbestände verarbeitet (mit Kupfer und Eisen mineralisiertes Material), die aber in Kürze um Material aus der nahegelegenen, historischen Eisen-, Kupfer- und Goldmine Santa Beatriz ergänzt werden sollen. Bei der Verarbeitung entsteht dabei ein Kupfer-Gold- aber auch ein Eisenkonzentrat. Für letzteres hat Altiplano jetzt einen Abnehmer gefunden!