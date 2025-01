Iran hofft auf neuen Atomdeal mit Trump

Silverager schrieb 30.12.24, 16:46

Tja, 2024 war für Uran und Uranminen ein verlorenes Jahr. Was eigentlich erstaunlich ist, weil weltweit die Kernkraft ausgebaut wird. Derweil ist der Spotpreis von über 100 $ auf etwas über 70 $ gesunken.

Meine Minenaktien, die ich schon 2020 gekauft hatte, sind -Gottlob- immer noch im Plus, das aber vor einem Jahr natürlich viel höher war.

Aber, was André Kostolany seinerzeit über den Dollar gesagt hatte, gilt - so glaube ich - auch für Uran: "Fallen kann es, steigen muss es!"

Ich wünsche alles Mitforisten ein gesundes und auch finanziell erfolgreiches Jahr 2025 !!!