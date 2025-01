VERDAGY UND PETRON SCIENTECH UNTERZEICHNEN VEREINBARUNG ÜBER DIE HERSTELLUNG VON BIOKRAFTSTOFFEN, EINSCHLIESSLICH SAF, e-METHANOL UND BIOCHEMIKALIEN/POLYMEREN UNTER EINSATZ VON VERDAGY GREEN HYDROGEN ELECTROLYZERS

"Petron entwickelt mehrere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bioraffinerien mit niedriger Kohlenstoffintensität und ist mit führenden Fluggesellschaften im Gespräch über die Abnahme von SAF, das unter Verwendung von Petrons Ethanol- und Bioethylen-Technologien hergestellt wird, sowie mit Schifffahrtsunternehmen über die Abnahme von e-Methanol, das mit grünem Wasserstoff hergestellt wird. Wir waren auf der Suche nach einem Partner für eine grüne Wasserstofflösung, der sich gut in unsere Bioraffinerien/erneuerbaren Chemikalien integrieren lässt, über eine führende Leistung verfügt und das technologische Know-how besitzt, um mehrere GW auf kapitalschonende Weise zu erweitern. Verdagy ist die perfekte Wahl, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bei mehreren Projekten weltweit", sagte Yogi Sarin, CEO von Petron Scientech.

MOSS LANDING, Kalifornien, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Verdagy, ein führendes Unternehmen im Bereich der grünen Wasserstoff-Elektrolyse, gab bekannt, dass es eine strategische Partnerschaft mit Petron Scientech eingegangen ist, einem Unternehmen mit mehr als fünfunddreißig Jahren Erfahrung in erneuerbaren, nachhaltigen chemischen Prozesstechnologien. Petron wird über 320 MW der eDynamic Elektrolyseure von Verdagy einsetzen, um grünen Wasserstoff für die Integration in sein erstes Bioraffinerie-Projekt zur Herstellung von SAF und e-Methanol zu produzieren.

"Wir freuen uns, mit Petron zusammenzuarbeiten, um die Märkte für SAF und Biokraftstoffe zu vergrößern. Verdagy hat es sich zur Aufgabe gemacht, innerhalb von fünf Jahren grünen Wasserstoff zu den gleichen Kosten wie für fossile Brennstoffe anzubieten, ohne Subventionen, um die Massenanwendung voranzutreiben und die Kohlenstoffemissionen deutlich zu senken. Unsere Elektrolyseure lassen sich nahtlos und in Echtzeit mit erneuerbaren, intermittierenden Energiequellen koppeln, und unsere branchenführende Effizienz und Betriebsreichweite maximieren die Anlagenauslastung, was zu den weltweit niedrigsten Kosten für Wasserstoff (LCOH) führt", so Marty Neese, CEO von Verdagy.

Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an mehreren Bioraffinerieprojekten zur Herstellung von SAF, E-Methanol und Biochemikalien und Polymeren.

Über Verdagy

Verdagy stellt fortschrittliche AWE-Elektrolyseure her, die die niedrigsten LCOH und die höchste Anlagennutzung bieten, indem sie sich nahtlos in erneuerbare Energiequellen integrieren lassen, eine höhere Wasserstoffproduktion ermöglichen und dank hoher Stromdichten und marktführender Wirkungsgrade die kleinsten Stellflächen aufweisen. Zusätzlich zu seinem Werk im Silicon Valley betreibt Verdagy seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie hochautomatisierte kommerzielle Pilotanlagen in Moss Landing, Kalifornien, wo das Unternehmen seine Spitzentechnologien weiterentwickelt. www.verdagy.com

Über Petron Scientech

Petron ist spezialisiert auf die Errichtung von Bioraffinerieprojekten für zellulosehaltige Biomasse und nicht essbares Getreide zur Herstellung von Ethanol, Bioethylen, Biochemikalien (Ethylenoxid/Monoethylenglykol, Methanol), Polymeren und verschiedenen Biokraftstoffen mit Nebenprodukten weltweit. Petron bringt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und Partnern technologische Erfahrung in der Produktion und der vollständigen Durchführung von Bioraffinerieprojekten mit. Petron beherrscht 90 % des globalen Marktes für Bio-Ethylen-Technologie, die im Vergleich zu Ethylen aus fossilen Rohstoffen außergewöhnlich geringe Investitions- und Betriebskosten verursacht und ein Grundstoff für SAF und die globale Chemie- und Polymerindustrie ist. www.petronscientech.com

