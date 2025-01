Gutes Geschäft mit Krebsmedikamenten verleiht Johnson & Johnson Schub

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) hat im vergangenen Jahr die Umsatzeinbußen bei einem seiner wichtigsten Kassenschlager, dem Psoriasis-Medikament Stelara, gut weggesteckt. Dank guter Geschäfte mit neuartigen Arzneien, Krebsmedikamenten und Medizintechnik kletterte 2024 der Umsatz konzernweit um 4,3 Prozent auf 88,8 Milliarden US-Dollar (85,5 Mrd Euro), wie der Hersteller am Mittwoch in New Brunswick mitteilte. Dabei übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analysten leicht. Konzernchef Joaquin Duato sprach von einem "transformativen Jahr", in dem sich die Produktpipeline stark verbessert habe.

2025 soll der Umsatz zwar weiter anziehen, allerdings mit plus 0,5 bis 1,5 Prozent nicht mehr so stark wie zuletzt. Dagegen hat sich der Konzern beim von Analysten besonders beachteten bereinigten Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) mehr Zuwachs vorgenommen: Der Wert soll in diesem Jahr auf 10,75 bis 10,95 US-Dollar anziehen, das wäre ein Plus von bis zu 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte J&J den bereinigten Gewinn um 0,6 Prozent auf 9,98 Dollar je Aktie gesteigert.