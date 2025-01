Dividenden-Aristokrat Abbott bleibt leicht unter den Erwartungen

Das bereinigte Plus für das Jahr wird 5,05 US-Dollar bis 5,25 US-Dollar pro Aktie betragen, sagte das Unternehmen am Mittwoch, was in etwa der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 5,16 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Das Gerätegeschäft von Abbott war ein Lichtblick, da Rechtsstreitigkeiten über seine Babynahrungsprodukte und die rückläufige Nachfrage nach seinen Covid-Tests die Aktien belastet hatten. Die Blutzuckermessgeräte des Unternehmens, die Diabetikern bei der Überwachung ihres Blutzuckerspiegels helfen, waren ein wichtiger Wachstumstreiber im Jahr 2024 und werden voraussichtlich auch weiterhin den Umsatz steigern.

Im abgelaufenen Quartal zeigt das Unternehmen ein solides organisches Wachstum, bleibt jedoch hinter den Schätzungen der Analysten zurück.

Der Umsatz belief sich auf 10,97 Milliarden US-Dollar, was leicht unter der Prognose von 11,03 Milliarden US-Dollar lag. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) entsprach mit 1,34 US-Dollar den Erwartungen. Hervorzuheben ist das organische Umsatzwachstum von 10,1 Prozent, das ohne COVID-19-Testumsätze erzielt wurde.

Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 7,2 Prozent, während das organische Wachstum im Kerngeschäft bei 10,1 Prozent lag. Der Bereich Ernährung erzielte ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent. Im Segment der Kinderernährung wurde ein moderates Wachstum von 2,5 Prozent erreicht, während die Erwachsenenernährung mit einem Plus von 11,4 Prozent besonders stark zulegte.

Die Umsätze aus COVID-19-Tests fielen auf 176 Millionen US-Dollar, deutlich weniger als die 288 Millionen US-Dollar des Vorjahresquartal.

Im Segment "Medizinische Geräte" konnte der Umsatz auf 14 Prozent gesteigert werden. Innerhalb dieses Bereichs verzeichneten kontinuierliche Glukosemesssysteme im Bereich Diabetes-Care einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abbott Laboratories Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 110,2EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.

