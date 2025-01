Bitcoin: Trump enttäuscht an Tag 1 – Kurs steigt trotzdem

Am Dienstagabend sorgte Trump dann jedoch für eine Überraschung, indem er die Begnadigung von Ross Ulbricht, dem Gründer des Darknet-Marktplatzes Silk Road, bekannt gegeben hat. Diese Entscheidung wurde von einigen gefeiert, während andere sie als unzureichend für die Krypto-Branche kritisierten.

Silk Road war eine der ersten Plattformen, die Bitcoin für anonyme Transaktionen verwendet hat, darunter auch für illegale Geschäfte. Ulbricht wurde 2013 verhaftet und 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, obwohl er bestreitet, alleiniger Gründer und Betreiber der Plattform zu sein. Die Strafe von 40 Jahren plus zwei lebenslangen Haftstrafen wurde von Trump als "lächerlich" bezeichnet.

Kritik an Meme-Coins

Eine weitere kontroverse Entscheidung Trumps war die Lancierung eigener Meme-Coins. Gemeinsam mit der First Lady wurden die Token $TRUMP und $MELANIA gestartet. Obwohl diese Projekte sofort hohe Aufmerksamkeit erzeugt haben und der $TRUMP-Token in der Spitze eine vollständig verwässerte Bewertung von über 70 Milliarden US-Dollar erreichen konnte, hat der Launch in der Krypto-Community für Anstoß gesorgt.

Experten bezeichnen Meme-Coins oft als kontraproduktiv für die Seriosität der Branche. Insbesondere die Tatsache, dass 80 Prozent der Token von Trump-nahen Unternehmen gehalten werden, wirft Fragen zur Transparenz und den eigentlichen Absichten des Projekts und der Herausgeber auf.

Führende Stimmen in der Branche haben sich kritisch zu Trumps bisherigen Entscheidungen geäußert. Insbesondere die Meme-Coins werden als "Krypto-Casino" kritisiert, das wenig mit den langfristigen Zielen der Industrie zu tun habe.

Der Fokus müsse auf regulatorischer Klarheit und der Etablierung von Kryptowährungen als ernstzunehmende Asset-Klasse liegen, nicht auf kurzfristigen Spekulationen. Von Interviewern zu seinem Memecoin befragt, sagte Trump, dass er "nur wenig über das Projekt weiß", außer dass es unter seinem Namen gestartet wurde. Das hatte zu einer weiteren Kurskorrektur des Coins geführt.

Positive Entwicklung durch die SEC

Auf der regulatorischen Ebene sind die Entwicklungen für den Sektor jedoch durchaus positiv. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kündigte die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines klaren regulatorischen Rahmens für digitale Assets an. Diese wird von Hester Pierce geleitet, die in der Branche als krypto-freundlich bekannt ist. Dieser Schritt könnte langfristig wichtige Impulse für die Integration von Kryptowährungen in das Finanzsystem liefern.

Blick auf den Bitcoin-Chart

Die Amtseinführung von Trump war wie zu erwarten von einer Menge Volatilität gezeichnet. Kurz vor Trumps Amtseintritt erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von 109.225 Dollar. Doch als keine krypto-spezifischen Maßnahmen verkündet wurden, fiel der Kurs zwischenzeitlich unter 100.000 US-Dollar, bevor er sich wieder erholen konnte.



Bildquelle: Tradingview



Derzeit notiert Bitcoin im Bereich von 105.000 US-Dollar und konnte damit den erneuten Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar in den vergangenen Tagen charttechnisch bestätigen.

Ausblick

Trumps erste Tage im Amt zeigen, dass die Krypto-Branche trotz großer Hoffnungen auf die Unterstützung des neuen Präsidenten weiterhin Geduld haben muss. Zwar wurden strukturelle Fortschritte durch die Besetzung krypto-freundlicher Positionen erzielt, darunter nicht nur bei der SEC, sondern auch bei der CFTC und im Finanzministerium, doch die unmittelbaren Erwartungen an große Ankündigungen wurden definitiv enttäuscht.

Langfristig bleibt das Bild jedoch bullisch, insbesondere durch die mögliche Abschaffung regulatorischer Hürden wie der SAB 121-Verordnung. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Trump den großen Erwartungen der Krypto-Welt gerecht werden kann und damit auch die Bitcoin-Rallye weiter angefacht wird.

Denken Sie langfristig!

Der Krypto-Sektor ist ein Umfeld mit vielen Möglichkeiten, das jedoch auch Schattenseiten hat. Welche Arten von Krypto-Betrug es gibt, wie man sich als Investor davor schützen kann oder was man als Opfer von Krypto-Betrug tun kann, erfahren Sie im Ratgeber auf decentralist.de.

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 104.576$ auf CryptoCompare Index (22. Januar 2025, 14:42 Uhr) gehandelt.

