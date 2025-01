US-Investitionen lassen Dax Rekordjagd wieder aufnehmen

In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb der MDax mit plus 0,3 Prozent auf 26.056 Punkte hinter dem Dax zurück. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone erreichte mit deutlicheren Kursgewinnen ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der deutsche Leitindex erklomm die fünfte Höchstmarke in sechs Handelstagen. Die Börsen profitieren von Infrastrukturplänen der Trump-Regierung, die viel Geld verschlingen dürften. Am frühen Nachmittag ging es mit dem Dax um 1,3 Prozent auf 21.315 Punkte nach oben. Damit steht für das noch junge Aktienjahr 2025 bereits ein Gewinn von sieben Prozent zu Buche.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen 500 Milliarden US-Dollar (gut 479 Mrd. Euro) in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. Präsident Donald Trump gab das Projekt im Weißen Haus bekannt.

Ein Profiteur solcher Milliardeninvestitionen in Infrastruktur der USA könnte der Elektro- und Energietechnikkonzern Siemens Energy sein. Dessen Aktien schnellten als zweitgrößter Gewinner im Dax um fast 7 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch.

Noch kompensierten die Ankündigungen milliardenschwerer Investitionen in das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz Trumps gleichzeitige Androhungen von Strafzöllen gegen fast den kompletten den Rest der Welt, schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. In den Kursgewinnen spiegele sich die Hoffnung wider, "dass am Ende alles nicht so schlimm kommt wie befürchtet".

Auf Rang eins im Dax lagen Adidas mit plus 7,4 Prozent. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal. Am Ende des Dax fanden sich die Papiere der Porsche AG mit minus 3 Prozent.

Schlecht kamen die Eckdaten von Schaeffler an: Der Autozulieferer und Industriekonzern verfehlte die Erwartungen. Der Kurs brach um 15 Prozent ein und fiel auf den tiefsten Stand seiner Börsenhistorie. Die Deutsche Bank strich die Kaufempfehlung für die Aktien.

Neue "Buy"-Empfehlungen der Bank HSBC für die Papiere der Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück ließen die Aktien um 5 respektive 4 Prozent zulegen.

Am Devisenmarkt setzte der Euro die Erholung fort, zuletzt handelte der Euro mit 1,0440 US-Dollar. Am Anleihemarkt tat sich wenig, der Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 132,00 Punkte. Der Rentenindex Rex stagnierte bei 125,29 Punkten und die Umlaufrendite verharrte ebenfalls auf 2,43 Prozent./bek/jha/

