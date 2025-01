Deutschland und Frankreich bleiben Motor für Europa

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Zusammenarbeit mit Deutschland weiter verstärken und die Entwicklung Europas gemeinsam vorantreiben. "Deutschland und Frankreich wollen in der Tat diese Agenda, die wir für Europa festgelegt haben, beschleunigen", sagte Macron bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris anlässlich der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags vor 62 Jahren. Das Abkommen besiegelte die deutsch-französische Freundschaft.

Deutschland und Frankreich schritten Hand in Hand voran und seien von der Zusammenarbeit überzeugt, sagte Macron beim Empfang des Kanzlers am Élysée-Palast. "Angesichts der Herausforderungen und der manchmal aufkommenden Sorgen ist das Paar, das wir bilden, solide." Es habe sich in den vergangenen 62 Jahren gezeigt, "dass wir gemeinsam die Fähigkeit haben und auch unsere Partner überzeugen können, indem wir neue Projekte für dieses Europa vorantreiben". Nötig seien in den aktuellen Zeiten mehr Ehrgeiz, Kühnheit und mehr Unabhängigkeit.

Als ein Beispiel für die weitere Zusammenarbeit nannte Macron die Künstliche Intelligenz. "Wir haben eine deutsch-französische Planung zur Künstlichen Intelligenz und wollen gemeinsam mehr Forschungsprojekte, Unternehmensgründungen und das Wachstum unserer Unternehmen entwickeln."/evs/DP/he