Aleph Alpha will Antwort auf KI-Projekt "Stargate"

Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des KI-Unternehmens Aleph Alpha, Jonas Andrulis, hat eine Antwort auf das KI-Infrastrukturprojekt "Stargate" gefordert, die US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) gemeinsam mit den CEOs der beteiligten Konzerne vorgestellt hat. "Was die USA gerade macht, ist Größenordnung Mondlandung", sagte er den Sendern RTL und ntv am Mittwoch. "Also die gehen auf die Überholspur. Und jetzt müssen wir aus Europa heraus eine Antwort finden."



Mit Blick auf die regulatorischen Unterschiede zwischen den USA und Europa äußerte Andrulis Verständnis dafür, dass Regeln notwendig sind, warnte jedoch davor, den Fokus allein auf Sicherheit zu legen. "Wir brauchen natürlich gewisse Regeln, die gibt es ja auch in den USA", so Andrulis. "Was ich mir wünsche, ist, dass wir einen Rahmen schaffen, der nicht nur Sicherheit und Risikoaversion ausdrückt, sondern auch eine gemeinsame Vision zur Stärke."





