„Wir zerstören unsere Wohnwelt durch Bürokratie und falsche Anreize“

“Ich appelliere an die Politik, endlich den Dialog mit Experten aus der Praxis zu suchen. Wir brauchen Lösungen, die machbar, wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch nachhaltig sind – keine utopischen Vorgaben, die die Menschen verunsichern und die Immobilienbranche lähmen.“

Herr Kurjo, wie kam es zur Gründung von Gutachten.org?

Die Idee entstand aus einer grundlegenden Frustration mit der Branche. Traditionelle Sachverständigenbüros lehnen viele Aufträge ab, weil sie nur begrenzte Fachbereiche abdecken können. Ich wollte ein Unternehmen gründen, das alle Gutachten gerichtssicher und effizient liefern kann. Statt der üblichen Bearbeitungszeit von sechs bis neun Monaten schaffen wir das in zwei bis vier Wochen – das war ein Gamechanger.

Die Immobilienbranche ist stark reguliert. Wie sehen Sie die aktuelle politische Situation in Bezug auf Immobilieninvestitionen?

Wir erleben eine zunehmend bürokratisierte Branche, die Investoren hemmt. Die Politik hat versäumt, realistische Rahmenbedingungen zu schaffen. Statt konkrete Lösungen zu entwickeln, wird die Branche mit immer mehr Vorschriften überhäuft – insbesondere durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und andere Regulierungen. Das GEG beispielsweise fordert, dass ab 2024 Neubauten mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, was oft schlichtweg unrealistisch ist. Diese überbordende Bürokratie schreckt gerade kleinere Investoren ab und verschärft die ohnehin schwierige Marktlage.

Stichwort Energieeffizienz: Ist das Thema überschätzt oder unterschätzt?

Es wird definitiv überschätzt, wenn es nicht praxisorientiert angegangen wird. In vielen Fällen erlegt die Politik den Markt und den Immobilienbesitzern Regulierungen auf, die sie mit den aktuellen Technologien und finanziellen Ressourcen nicht umsetzen können. Statt sinnvoll zu renovieren und zu sanieren, sehen wir eine Welle von Abrissen und Neubauten, die steuerlich und bürokratisch einfacher sind – aber diese Praxis führt langfristig zu einer unnötigen Zerstörung von Wohnraum und wertvollem städtischen Erbe. Diese Überregulierung bedroht nicht nur den Bestand, sondern auch den Immobilienmarkt insgesamt.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) steht im Fokus vieler Diskussionen. Was halten Sie davon?

Das GEG ist ein Paradebeispiel für politische Symbolpolitik, die nicht mit der Realität der Immobilienbranche zu vereinbaren ist. Minister Habeck mag gute Absichten haben, aber dieses Gesetz stellt eine massive Belastung für Eigentümer dar, ohne echte Lösungen oder finanzielle Hilfen anzubieten. Die Vorgabe, dass Heizungen ab 2024 in Neubauten zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, ist einfach nicht praktikabel – vor allem bei Altbauten. Wärmepumpen etwa sind in vielen Altbauten nicht effizient oder sogar unmöglich zu installieren, was enorme Sanierungskosten mit sich bringt. Und wer soll das bezahlen?

Das Problem ist, dass das GEG die Menschen mit einer Vielzahl von Vorgaben überfordert, ohne ihnen echte Lösungen oder finanzielle Hilfen anzubieten. Habeck spricht oft davon, dass die „Transformation sozial gerecht“ sein müsse, aber genau das Gegenteil ist der Fall: Kleine Eigentümer werden in den Ruin getrieben, während große Investoren die Lücken im System ausnutzen. Dieses Gesetz hätte von Grund auf anders gedacht werden müssen – pragmatisch, technologieoffen und vor allem realitätsnah. Leider zeigt es stattdessen, wie weit die grüne Politik von den Bedürfnissen der Menschen entfernt ist.

Was halten Sie von den Abrissprämien, die aktuell gezahlt werden?

Die Abrissprämien sind aus meiner Sicht eine Katastrophe. Sie setzen völlig falsche Anreize, indem sie den Abriss von Bestandsgebäuden subventionieren, anstatt ihre Sanierung zu fördern. Dies führt zu einer unnötigen Zerstörung von Wohnraum und Stadtgeschichte. Noch absurder ist, dass der Abriss oft günstiger ist als eine Sanierung – ein völlig falsches Signal. Diese Fehlsteuerung fördert den Neubau statt die nachhaltige Sanierung, was letztlich zu einer Verschärfung der Wohnraumknappheit führt.

C- und D-Lagen sind häufig nicht die bevorzugte Wahl für Investoren. Warum sollte man dennoch dort investieren?

C- und D-Lagen bieten oft unterschätzte Potenziale. In diesen Gebieten können Investoren mit deutlich geringeren Einstiegspreisen rechnen und gleichzeitig von einer potenziellen Aufwertung durch infrastrukturelle Verbesserungen oder städtische Entwicklungen profitieren. Gerade in einer Zeit, in der große Metropolen zunehmend überhitzt sind, bieten C- und D-Lagen eine attraktive Chance für langfristige Investitionen. Besonders in Zeiten, in denen der Markt in A- und B-Lagen zunehmend angespannt ist, können gut geplante Investitionen in Randlagen die Möglichkeit bieten, von zukünftigen Wertsteigerungen zu profitieren. Wer strategisch denkt, kann hier mit einem nachhaltigen Plan von den Vorteilen des Marktwandels profitieren.

Sie sprechen oft von der „gerichtssicheren Gutachtenwelt“. Warum ist das so wichtig?

Ein Gutachten hat nur dann Wert, wenn es vor Gericht Bestand hat. Das Problem in der Branche ist, dass viele Anbieter auf Masse gehen und dabei die Qualität vernachlässigen. Wir sind die einzigen, die Gutachten so liefern, dass sie jeden rechtlichen Standard erfüllen. Das ist unser USP – und der Grund, warum Investoren und Maklerketten uns vertrauen. Gerade in rechtlich komplexen Immobiliengeschäften, etwa bei Streitigkeiten oder Wertgutachten, ist ein gerichtssicheres Gutachten oft der Schlüssel zum Erfolg.

Welche Auswirkungen hat die aktuelle Marktlage auf die Finanzierungsstrategien von Immobilieninvestoren?

Die Finanzierungsmöglichkeiten für Immobilieninvestoren haben sich deutlich verändert. Höhere Zinsen und eine zunehmende Regulierung erschweren den Zugang zu günstigem Kapital. Gleichzeitig steigen die Kosten für Sanierungen aufgrund der gestiegenen Materialpreise und der strengeren Auflagen. Doch für kluge Investoren, die die richtige Balance zwischen Risiko und Rendite finden, gibt es immer noch attraktive Möglichkeiten. Besonders wichtig ist es, die Finanzierung strategisch zu gestalten und auf eine nachhaltige Werterhaltung zu setzen – auch in Randlagen, wo die Einstiegspreise noch kalkulierbar sind.

Welche Vision haben Sie für Gutachten.org?

Ich möchte, dass wir die Branche revolutionieren. Unser Ziel ist es, der größte Sachverständigenanbieter Europas zu werden und deutschlandweit in jedem 100-km-Radius ein Büro zu eröffnen. Aber auch persönlich habe ich einen Wunsch: Ich will die Branche nicht aufräumen – ich will sie für uns besser machen. Wir streben an, Prozesse zu modernisieren und Investoren durch hochwertige, schnelle und gerichtssichere Gutachten zu unterstützen.