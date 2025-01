8 von 10 Unternehmen fürchten digitales Chaos durch zunehmende Komplexität der Geschäftsprozesse

Berlin, San Francisco (ots) - Camunda (https://camunda.com/de/) , das führende

Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, hat heute seinen

"2025 State of Process Orchestration and Automation Report"

(https://camunda.com/de/state-of-process-orchestration-and-automation/)

veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass 85 Prozent der deutschen Unternehmen

ein "digitales Chaos" befürchten (82 Prozent international), verursacht durch

immer komplexere, stärker vernetzte und automatisierte Prozesse. Der Report

zeigt auf, dass Unternehmen inzwischen durchschnittlich ca. 50 (international

50) Endpunkte verwalten, um Aufgaben auszuführen, die Teil ihrer

Geschäftsprozesse sind. Diese Entwicklung zeigt einen Anstieg um 17 Prozent (19

Prozent international) in den letzten fünf Jahren und erhöht damit das

Geschäftsrisiko erheblich.



Laut Report haben 81 Prozent der Unternehmen in Deutschland (82 Prozent

international) durch mangelnde Kontrolle ein höheres Compliance-Risiko, während

79 Prozent (77 Prozent international) ein größeres Risiko für Ausfälle ihrer

Kernprozesse sehen. 82 Prozent der Befragten (in Deutschland wie international)

glauben sogar, dass diese Risiken zu einem "Automatisierungs-Chaos" führen

könnten, wenn sie nicht begrenzt werden.





