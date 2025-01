Wedbush bullish für diese KI-Perle

"Mit der KI-Revolution, die zu Beginn des Jahres 2025 in vollem Gange ist, suchen viele Unternehmen nach einheitlichen Plattformen, die eine sichere Entwicklung und Bereitstellung von [großen Sprachmodellen] und maschinellen Lernmodellen in Cloud-Umgebungen ermöglichen und gleichzeitig eine vollständige Governance bieten, um sicherzustellen, dass die Operationen optimal laufen", schreibt Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, in einer aktuellen Mitteilung.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snowflake Inc!

Analyst Ives hält an seiner "Outperform"-Einschätzung für Snowflake fest und hebt sein Kursziel von 190 auf 210 US-Dollar an.

"Snowflake bleibt an der Spitze der Innovation, mit seiner Cloud-basierten Datenplattform, die fortschrittliche Fähigkeiten für Datenverarbeitung und -speicherung bietet und darauf abzielt, die Plattformarchitekturen für Kunden branchenübergreifend zu vereinfachen, sodass Unternehmen immer mehr Daten problemlos in diesem wachsenden Datenumfeld aufnehmen können und gleichzeitig von immer mehr KI-Anwendungen profitieren."

Unter der Führung von CEO Sridhar Ramaswamy, der im Februar 2024 Frank Slootman ablöste, hat Snowflake auch angesichts intensiver Konkurrenz weiterhin Innovationen vorangetrieben, so Ives. Dieser Vorteil sollte sich in diesem Jahr deutlich zeigen, da Snowflake voraussichtlich eine Beschleunigung seines Marktanteils im Cloud-Markt erleben wird, der in den nächsten zehn Jahren auf 2,3 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

"Wir glauben, dass Snowflake ein starker Player in der KI-Revolution ist, der gut positioniert ist, um von der erhöhten Nachfrage nach KI-Anwendungen zu profitieren, besonders da immer mehr Unternehmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten mehr Workloads in die Cloud verlagern, um KI-Tools und -Produkte zu unterstützen", schreibt Ives.

Im letzten Jahr zeichneten sich die Anteilsscheine von Snowflake durch hohe Volatilität aus. Das 52-Wochentief aus dem September ist überwunden. Die Aktie notiert aber noch deutlich unter dem Hoch aus dem Februar. Zudem erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2025.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Snowflake Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 167,9EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 15:32 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,78 $ , was eine Steigerung von +0,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!