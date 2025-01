Cathie Wood und Nancy Pelosi haben schon zugegriffen – Tempus AI wird zum Muss!

Tempus AI ist ein Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert, die Medizin mithilfe künstlicher Intelligenz zu verbessern. Es sammelt und organisiert eine riesige Menge an medizinischen Daten, sowohl aus Patientenakten als auch aus genetischen Informationen, und macht diese für Ärzte nutzbar.

Jetzt kommt Olivia!

Olivia ist eine App, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, um Patienten dabei zu helfen, ihre Gesundheitsdaten an einem zentralen Ort zu sammeln und sinnvoll zu nutzen. Sie verbindet Informationen aus verschiedenen Quellen wie elektronische Gesundheitsakten, Daten von Fitnessgeräten oder manuell hochgeladene Unterlagen.

All diese Daten werden in einer übersichtlichen Zeitleiste organisiert, sodass Patienten leicht darauf zugreifen können. Dazu gehören Laborergebnisse, Arztberichte, Bildgebungsdaten und sogar detaillierte medizinische Bilder, die direkt mit dem Behandlungsteam geteilt werden können.

Die App nutzt künstliche Intelligenz, um Patienten zu unterstützen, ihre Gesundheitsinformationen besser zu verstehen. Sie kann Fragen zu den eigenen Daten beantworten oder klare Zusammenfassungen des Gesundheitszustands geben. Zusätzlich greift Olivia auf externe Ressourcen wie clinicaltrials.gov zu, um die vorhandenen Informationen zu ergänzen und personalisierte Einblicke bereitzustellen.

Ziel ist es, Patienten mehr Kontrolle und Verständnis für ihre Gesundheit zu geben und ihnen bei der Zusammenarbeit mit ihrem medizinischen Team zu helfen.

Zu den neuen Funktionen von Olivia gehören:

Zusammenfassung des Smart Profiles: Olivia fasst die Daten eines Patienten – sowohl die des Anbieters als auch die manuell hochgeladenen Daten – in einem KI-generierten Smart Profile zusammen, das detaillierte Informationen wie klinische Diagnosen, Familienanamnese, Medikamente und Pflegeteam enthält.

KI-gestützter Notizenmacher: Olivia kann Patienten schriftliche Transkripte, Audiodateien und intelligente Zusammenfassungen von Arztterminen zur Verfügung stellen, die über die KI-Schnittstelle der App zugänglich und durchsuchbar sind.

Teilen medizinischer Bilder: Olivia ermöglicht Patienten das einfache Hochladen, Anzeigen und Teilen ihrer DICOM-Bilder mit ihren Ärzten auf einer browsernativen Plattform – Pixel.

Gesundheitsüberwachung: Patienten können Symptome, Stimmung, Medikamente verfolgen und sich direkt mit Apple-Gesundheit und Google Fit zum automatischen Synchronisieren von Schlaf-, Bewegungs-, Trainings- und Herzfrequenzdaten.

Direkter Datenimport: Fassen Sie Gesundheitsakten zusammen, indem Sie eine direkte Verbindung mit der Einrichtung des Gesundheitsdienstleisters eines Patienten herstellen, um Gesundheitsakten, einschließlich klinischer Daten, Scans, Folien, molekularer Tests und mehr, an einem praktischen Ort zu organisieren und zu verwalten.

Vergessen sind die vorläufigen Zahlen

Vor etwas mehr als einer Woche hat Tempus AI seinen vorläufigen Umsatz für das vierte Quartal vermeldet. Mit rund 200 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von etwa 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wurden die Analystenschätzungen verfehlt. Die Wall Street wollte einen Umsatz von 206,07 Millionen Dollar sehen. Die Zahlen sorgten für eine zweistellige Delle im Kurs. Die Ankündigung von Olivia und die Käufe von Nancy Pelosi sowie Cathie Wood bügelten den Rücksetzer aber schnell wieder aus.

Mein Tipp: Das Cathie Wood und Nancy Pelosi auf die noch relativ junge KI-Aktie Tempus AI setzen, ist schon ein besonderer Ritterschlag. Tempus AI ist Mitte vergangenes Jahr an die Börse gegangen und hat schon alle Höhen und Tiefen, die es an der Börse gibt, durch.

Die neue App Olivia könnte allerdings zum Game-Changer für Tempus AI werden. Die Vorschusslorbeeren für die App sind der beste Börsentag, den der Konzern in seiner noch jungen Börsenkarriere gesehen hat.

Sollte Olivia auch so einschlagen, wie vermutet wird, dann dürfte die Aktie weiter in die Höhe ziehen. Bei der Entwicklung von Tempus AI spielt auch Softbank eine Rolle. Der japanische Beteiligungskonzern ist nicht nur mit rund 5 Prozent bei Tempus AI eingestiegen, er hat auch ein Joint-Venture mit Tempus AI gegründet. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen KI-gestützte personalisierte medizinische Dienste entwickeln und in Japan anbieten.

Kurzum: Die Nachrichtenlage bei Tempus AI wird zwar immer besser, trotzdem ist das Papier ein ganz heißes Eisen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Milliarden US-Dollar sind die Amerikaner noch ein sehr kleiner Player im Bereich KI. Es ist auch noch nicht abzusehen, wann Tempus AI profitabel wird. Trotzdem dürfte es sich lohnen, wenn Anleger beim ersten richtigen Rücksetzer im Kurs zur Stelle sind.

Dann können sie sich in Zukunft mit Wood und Pelosi freuen, wenn die Aktie gegen Ende des Jahres ein neues Allzeithoch knackt.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

