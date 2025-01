Nach 187 % im Jahr 2024 setzt dieser Lufthansa-Konkurrent seinen Höhenflug fort

Die Aktie von United Airlines hat in den vergangenen zwölf Monaten um beeindruckende 187 Prozent zugelegt, was sie zur drittbesten Performance im S&P 500 macht:

Die Nachfrage nach Reisen erreichte 2024 neue Höchststände. Die zehn verkehrsreichsten Tage in der Geschichte der US-Luftfahrt fielen alle in dieses Jahr. Besonders hoch war die Nachfrage nach Premium-Reisen und internationalen Verbindungen – beides Segmente, in denen United stark vertreten ist. Auch die Erholung bei Geschäftsreisen hat dazu beigetragen, da mehr Beschäftigte wieder ins Büro zurückkehren und persönliche Meetings abhalten.

Optimismus trotz steigender Kosten

Die Aktie von United Airlines stieg am Mittwoch vorbörslich um 4,8 Prozent und zog damit den gesamten Sektor, einschließlich Delta Air Lines und American Airlines, mit nach oben. Analysten erwarten, dass die wirtschaftsfreundliche Politik der Trump-Regierung, einschließlich geplanter Steuersenkungen, die Nachfrage weiter ankurbeln wird.

Am Dienstag überraschte United mit einer starken Prognose. Für das erste Quartal 2025 erwartet die Fluggesellschaft einen bereinigten Gewinn von 75 Cent bis 1,25 US-Dollar pro Aktie. Das übertraf die Schätzungen der Wall Street von 53 Cent deutlich. Tom Fitzgerald, Analyst bei TD Cowen, hatte aufgrund gestiegener Kerosinpreise noch pessimistischer mit 31 Cent kalkuliert. Er kommentierte:

Die Prognose zeigt die Widerstandsfähigkeit des Ertragsmodells von United.

Fitzgerald stufte die Aktie mit einem Kursziel von 142 US-Dollar als Kauf ein, was einem Aufwärtspotenzial von über 20 Prozent entspricht.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet United einen bereinigten Gewinn zwischen 11,50 und 13,50 US-Dollar je Aktie. Diese Prognose liegt nahe an den Konsenserwartungen von 12,78 US-Dollar.

Starke Ergebnisse für das vierte Quartal

Im vierten Quartal 2024 erzielte United einen bereinigten Gewinn von 3,26 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen von 3,03 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 14,7 Milliarden US-Dollar und damit über den geschätzten 14,4 Milliarden US-Dollar.

Die Einnahmen aus Prämientickets stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent, der Unternehmensumsatz um 7 Prozent und die Umsätze im Segment Basic Economy um 20 Prozent. Auch die Vielfliegerprogramme verzeichneten ein Plus von 12 Prozent, während die Frachteinnahmen um 30 Prozent stiegen.

Die Fluggesellschaft gab außerdem bekannt, 2024 die meisten Flüge ihrer Geschichte durchgeführt und die meisten Passagiere befördert zu haben – durchschnittlich 4.340 Flüge pro Tag oder insgesamt fast 174 Millionen Passagiere.

Ausblick auf die Branche

Die starken Ergebnisse von United könnten positive Impulse für Wettbewerber wie American Airlines und Alaska Air setzen, die ihre Ergebnisse am Donnerstag vorlegen werden. Die Deutsche Lufthansa tritt heute auf der Stelle. Die-Kranich-Airline gibt ihre Zahlen voraussichtlich Anfang März bekannt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





