KTM AG reicht Insolvenz ein - Experte verrät, wie Traditionsunternehmen schnell Investoren finden (FOTO)

Schwarzach (ots) - Der traditionsreiche Motorradhersteller KTM kämpft um seine

Zukunft. Eine eingereichte Insolvenz und eine Finanzierungslücke im

dreistelligen Millionenbereich stellen die Unternehmensgruppe vor eine immense

Herausforderung. Wie können solche Traditionsunternehmen dennoch Investoren

gewinnen?



Gerade in solchen Krisensituationen ist ein strategisches Vorgehen essenziell,

um Investoren zu überzeugen und die Zukunft des Unternehmens zu sichern. In

solch einer Situation aus Verzweiflung zu handeln, kann mehr Schaden als Nutzen.

Die wichtigsten Schritte, die Unternehmen in einer solchen Situation gehen

sollten, um sich zu retten, erfahren Sie in diesem Beitrag.





