Neustart im Dauerstreit um Einlagensicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Helaba-Chef Thomas Groß fordert Kompromissbereitschaft in der seit Jahren festgefahrenen Diskussion über einen grenzübergreifenden Schutz der Gelder von Bankkunden in Europa. Es sei an der Zeit für einen "weniger emotionalisierten" Neustart der Diskussion über eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, sagte der Chef der drittgrößten deutschen Landesbank am Dienstagabend vor Journalisten in Frankfurt.

"Wir werden in Summe als Banken mehr Vorteile haben, auch als Sparkassen-Finanzgruppe, wenn wir uns stärker in Europa einbringen und als Europa agieren", betonte Groß. Die Nachteile, wenn man sich nicht auf eine gemeinsame Einlagensicherung einige, wögen seiner Ansicht nach deutlich schwerer als "der eine oder andere Kompromiss, den man (...) vielleicht eingehen muss", sagte der Chef der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).