Gutachten belegt Beitrag von Online-Apotheken für flächendeckende Versorgung (FOTO)

Sevenum, Niederlande (ots) -



- Aktuelles Gutachten mit anonymisierten Bestelldaten führender Online-Apotheken

- Wichtiger Beitrag zur flächendeckenden Versorgung durch Lieferungen in alle

Postleitzahlengebiete Deutschlands

- Besonders viele Bestellungen in ländlichen und mittelstark bevölkerten

Gebieten



Marktführer Redcare Pharmacy begrüßt erstes fundiertes und umfassendes Gutachten

zur Rolle von Online-Apotheken in Deutschland. IEGUS-Gutachten belegt Beitrag

zur flächendeckenden Versorgung mit Arzneimitteln. Auswertung der Bestelldaten

mehrerer Jahre zeigen besondere Bedeutung in ländlich geprägten Regionen

Deutschlands.





