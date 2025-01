Edouard Carmignac (Carmignac): Brief von Edouard Carmignac vom 21.01.2025

Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt. Von einem auf sieben Büros. Von einem auf 15 Vertriebsländer auf drei Kontinenten. Von einem Portfoliomanager auf 60 Anlageexperten. Von vier auf 40 Fonds und 26 Strategien. Unser ständiges Bestreben war es, allen unseren Kunden ein breites Spektrum an Instrumenten und Performancetreibern zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sind, Renditen zu erzielen, indem sie Innovation und Risikomanagement miteinander verbinden. Im Jahr 2002 waren wir die ersten, die derivative Strategien einführten, um die Flexibilität unserer Portfolios zu erhöhen. 2014 gehörten wir zu den ersten Vermögensverwaltern in Europa, die die Genehmigung für den Zugang zu den Märkten in Festlandchina erhielten. 2015 fügten wir CLOs hinzu, um unsere Fonds in die Lage zu versetzen, der finanziellen Repression zu begegnen. Im Jahr 2021 erweiterten wir unser Anlageuniversum, um auch nicht börsennotierte Wertpapiere in unsere Flaggschifffonds aufnehmen zu können, was dazu führte, dass wir unseren Kunden im letzten Jahr über einen Evergreen-Fonds Zugang zu erstklassigen Private Equity-Investments verschafften. Ich könnte noch lange so weitermachen.

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte und Kompetenzen zu verbessern, doch einige Eigenschaften, die bereits 1989 vorhanden waren, sind auch heute noch relevant. Die Bewahrung unserer Unabhängigkeit - die viele unserer Konkurrenten verloren haben - ermöglicht es uns, eine aktive und konsequente Verwaltung zu pflegen mit der Ausrichtung auf die Interessen unserer Kunden. Das Mandat, die Ersparnisse unserer Kunden langfristig zu verwalten, und die Transparenz, die wir unter allen Umständen an den Tag legen. Dieser Luxus erlaubt es uns, auch konträre Haltungen einzunehmen und uns dem Konsens zu widersetzen, wenn wir es für angebracht halten.

Aber genug von der Vergangenheit! Nichts interessiert mich mehr als die Zukunft. Ich versuche jeden Tag, über die unmittelbaren und einfachen Antworten hinauszugehen, um die Zukunft und das, was die Marktakteure unter- oder überschätzen, zu verstehen, und ich gebe zu, dass ich mit einem neugierigen Blick auf die kommenden Zeiten blicke. Die tektonischen Platten der Geopolitik, der Technologie und des Klimas verschieben sich und bieten einen fruchtbaren Boden für tief greifende Veränderungen und entschlossenes Handeln.

2025 beginnt mit Donald Trumps neuer Amtszeit. Viele, vor allem in Europa, sehen ihn als große Bedrohung an. Sicher, seine wiederholten Stellungnahmen zum Klimaschutz sind besorgniserregend. Doch diese legitimen Bedenken sollten nicht seinen starken Willen zur Förderung des Investitionsklimas in den USA durch weniger Regulierung, Kürzung der Staatsausgaben und eine technologiefreundliche Verwaltung überschatten.

Was wäre, wenn diese Wahl eine Besinnung zum gesunden Menschenverstand ermöglichen würde? Der Niedergang der europäischen Automobilindustrie, die mittlerweile als Paradebeispiel berüchtigt ist für alle Widrigkeiten, mit denen europäische Unternehmen zu kämpfen haben, sollte uns eine deutliche Lehre sein. Es gibt einfach zu viele Regeln und Arbeitsgesetze, die nie den Bedürftigsten zugutekommen, eine extreme Naivität in Bezug auf den Welthandel und endlose Diskussionen, um sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Seit Jahren rufen ich und andere verzweifelt nach einem kollektiven Erwachen. So forderte ich zuletzt in diesem Frühjahr die Nominierung von Mario Draghi als Präsident der Europäischen Kommission. Der Ruhestand ist ein gutes Beispiel. Niemand glaubt mehr ernsthaft, dass die europäischen umlagefinanzierten Rentensysteme tragfähig sind. Jeder weiß das. Dennoch verzögern ideologische Argumente eines vergangenen Zeitalters die Einführung von Zusatzrenten nach dem Prinzip der Thesaurierung, der einzig gangbaren Option.

Worauf warten unsere Politiker? Der fehlende Mut und die zynischen politischen Schachzüge der vergangenen Jahrzehnte haben uns an den Rand eines kollektiven Bankrotts gebracht. Sollen wir erst handeln, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen? Letztendlich sollte sich Pragmatismus durchsetzen. Mit dem Draghi-Bericht haben die politischen Kräfte in Europa nun einen Blaupause. Sie wären gut beraten, ihn zu lesen und umzusetzen.

Um in den nächsten 35 Jahren erfolgreich zu investieren, wird die Titelauswahl allein nicht mehr ausreichen. Es wird auch eine gründliche geopolitische Analyse erforderlich sein. Jeder weiß, dass sich das globale Wachstum verlangsamen wird, und Länder mit einer schlechten politischen Führung werden zurückfallen. Schon jetzt sind differenzielle Kräfte sichtbar: USA vs. Europa, Indien vs. China, Argentinien vs. Brasilien...

Ich habe schon immer an das Wachstumspotenzial der Schwellenländer und an Technologie geglaubt. Und das ist immer noch der Fall, heute vielleicht mehr denn je. Denken Sie an den Weg, den wir in den letzten 20 Jahren zurückgelegt haben, an die Talente, die sich auf der ganzen Welt entwickeln, an den Wetteifer, die Kreativität und den geschaffenen Wohlstand. Das erstaunt mich immer wieder. Und jetzt erreichen wir mit dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz einen Wendepunkt, der neue Champions hervorbringt und die Grenzen erweitert. Viele erkennen an, dass es sich um eine Revolution handelt, aber ich glaube, dass das Ausmaß der bevorstehenden Veränderungen noch unterschätzt wird. Dieses Thema geht natürlich über die Vermögensverwaltung hinaus, aber für uns ist die Antwort einfach: Wir müssen uns die Technologie zu eigen machen wie nie zuvor.

Ich habe volles Vertrauen in unsere Fähigkeit, Sie bei der Wahrnehmung der zahlreichen künftigen Chancen zu begleiten, und hoffe, dass wir Ihnen die Ängste nehmen können, die sie zwangsläufig hervorrufen.

Ich wünsche Ihnen mehr als ein gutes Jahr; ich wünsche Ihnen mindestens ein glückliches und erfolgreiches neues Jahrzehnt mit uns!