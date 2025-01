Kali-Konzerne im Aufwind - Bericht über Produktionskürzungen

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aussagen eines Analysehauses über Kali-Produktionskürzungen des Konzerns Belaruskali/BPC haben am Mittwoch die Papiere von Kali-Herstellern beflügelt. Gemeinhin sorgen Produktionsverknappungen für steigende Preise.

In Deutschland kletterten K+S am Nachmittag um 7,2 Prozent nach oben und notierten damit wieder so hoch wie zuletzt Anfang Juli. Am New Yorker Aktienmarkt stiegen die Titel von Mosaic und Nutrien um 4,9 beziehungsweise 3,6 Prozent.