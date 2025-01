Conti streicht Ersatzjobs für Wetzlar

Der Personalschnitt in dem vor der Schließung stehenden Standort fällt damit noch schärfer aus als im vergangenen März angekündigt. Statt 160 sollen nun 360 Menschen gehen. Einen Job-Übergang zum wesentlich größeren Standort in Frankfurt soll es nur noch für die rund 40 Auszubildenden und 30 weitere Beschäftigte aus der Verwaltung geben.

WETZLAR/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Continental streicht weitere Stellen für die Mitarbeiter des mittelhessischen Standortes Wetzlar. Statt wie bislang geplant neue Stellen in Frankfurt anzutreten, sollen nun 200 weitere Menschen das Unternehmen verlassen, wie ein Conti-Sprecher am Mittwoch in Frankfurt bestätigte. Zuerst hatte die "Wetzlarer Neue Zeitung" berichtet.

In Frankfurt sei der Aufbau eines neuen Entwicklungszentrums für Auto-Hochleistungsrechner wegen der schwachen Konjunktur aufgegeben worden, sagt der Sprecher. Diese Aufgabe werde nun in anderen Werken erfüllt - etwa in Regensburg und im Ausland. Der Konzern will die Automotive-Sparte abspalten und an die Börse bringen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Steinraths nennt das Vorgehen des Unternehmens "schäbig". Er sagt: "Wer hier bei uns in Wetzlar gute Leute vor die Tür setzt und gleichzeitig in China Milliarden von Dollar investiert, als gäbe es kein Morgen, der soll mir auch nicht mehr kommen und von Fachkräftemangel reden. Das ist eine kurzsichtige Unternehmenspolitik, die sich rächen wird." Conti schade auch der Region./ceb/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 66,80 auf Tradegate (22. Januar 2025, 16:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,00 %. Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,38 Mrd.. Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -17,52 %/+30,47 % bedeutet.