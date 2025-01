Valour übersteigt 1 Milliarde USD an verwaltetem Vermögen

Rekord-AUM-Meilenstein: Valour hat einen historischen Meilenstein erreicht, indem er mit 1,02 Milliarden USD (1,46 Milliarden CAD) zum 20. Januar 2025 die Grenze von 1 Milliarde USD an verwaltetem Vermögen überschritten hat.





Strategische globale Expansion: Valour arbeitet aktiv an der Ausweitung seiner Reichweite in den Schwellenländern durch Vereinbarungen mit AsiaNext und SovFi für die Notierung von ETPs auf digitale Vermögenswerte in der APAC-Region und mit der NSE, um eine Präsenz in Afrika aufzubauen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, in wachstumsstarke Regionen wie Asien, Afrika und den Nahen Osten vorzudringen.





Innovative Führung: Mit einem jährlichen AUM-Wachstum von 133 % im Jahr 2024 und leistungsstarken ETPs wie Valour SOL, BTC, ETH und ADA ist Valour weiterhin führend auf dem Markt, indem es innovative, kosteneffiziente und sichere Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte in Europa und darüber hinaus anbietet.

TORONTO, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zum ersten Mal in seiner Geschichte ein verwaltetes Vermögen („AUM") von über 1 Milliarde USD erreicht hat. Das offizielle Gesamtvolumen liegt nun bei einem Rekordwert von 1,02 Milliarden USD (1,46 Milliarden CAD) (Stand: 20. Januar 2025).

Dieser Meilenstein baut auf der starken Performance von Valour im Dezember auf, die einen monatlichen Rekord-Nettozufluss von 56 Mio. CAD (38,8 Mio. US$) und die historische Einführung von 20 neuen ETPs für digitale Vermögenswerte an der Spotlight-Börse umfasste. Die Erfolge von Valour haben seine Position als führendes Unternehmen bei der Bereitstellung eines nahtlosen Zugangs zu digitalen Assets gefestigt.

Zusätzlich zu seiner rekordverdächtigen finanziellen Leistung erweitert Valour seinen geografischen Fokus, um Chancen in den Schwellenländern zu nutzen. Valour hat eine Absichtserklärung (ein „Memorandum of Understanding" oder „MOU") mit AsiaNext und SovFi unterzeichnet, um die Notierung und Erweiterung seiner ETPs für digitale Vermögenswerte an der in Singapur zugelassenen Wertpapierbörse von AsiaNext zu verfolgen. Diese Initiative zielt darauf ab, den institutionellen Zugang im gesamten asiatisch-pazifischen Raum („APAC") zu verbessern, der eine rasche Verbreitung digitaler Vermögenswerte erlebt.