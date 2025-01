Standard Chartered: "Kaufen Sie den Dip in Bitcoin!"

Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Im Gegenteil fanden Digitalwährungen in seiner Vereidungsansprache keine Erwähnung. Für zusätzliche Verunsicherung sorgten in der Folge außerdem Äußerungen, dass das Einrichten einer solchen Reserve mit erheblichen legislativen und regulatorischen Schwierigkeiten verbunden sein könnte.

Der neue alte US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnungen vieler Anlegerinnen und Anleger von Kryptowährungen enttäuscht. Die nämlich hatten sich darauf verlassen, dass Trump sein Versprechen einer Bitcoin-Reserve wahrmachen würde – und zwar noch an Tag 1 seiner Präsidentschaft.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden.

Trump-Coins legen Anlagerisiken offen, Stimmung verunsichert

Auch der Absturz der beiden Meme-Coins $TRUMP und $MELANIA hat zu einer verschlechterten Stimmung beigetragen. Die nämlich haben einige Kongressabgeordnete beider Parteien auf den Plan gerufen, die Branche doch stärker regulieren zu wollen. Außerdem hat die Achterbahnfahrt die Aufmerksamkeit auf die enormen Anlagerisiken von Kryptowährungen gelenkt.

Das hat dazu geführt, dass die erhoffte Post-Inauguration-Rallye ausgeblieben ist. Inzwischen befinden sich die Kurse vieler Kryptowährungen sogar wieder im Rückwärtsgang. Der Bitcoin notiert am Mittwochabend bei knapp 104.000 US-Dollar, was gegenüber dem bei 109.460 US-Dollar markierten Allzeithoch einen Abschlag von fast 6 Prozent bedeutet. Auch Ethereum steht weiter unter Druck und verliert tagesaktuell knapp 2 Prozent.

Bitcoin auf 200.000 US-Dollar, Ethereum auf 10.000 US-Dollar?

Geht es nach dem Research-Haus Standard Chartered ist der aktuelle Rücksetzer eine Einstiegsgelegenheit. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie haben die Analysten ihren Kundinnen und Kunden empfohlen, den Dip sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum zu kaufen.

Während sie Bitcoin mit einem Ziel von 200.000 US-Dollar in diesem Jahr vor einer Verdoppelung sehen, erwarten sie für Ethereum sogar eine Verdreifachung. Das Kursziel liegt hier bei stolzen 10.000 US-Dollar.

Anhaltend hohe Mittelzuflüsse erwartet

Ihren Optimismus begründen die Experten mit anhaltenden Mittelzuflüssen vor allem von institutionellen Kunden sowie einer größeren regulatorischen Klarheit. Die Ursache im aktuellen Rücksetzer sehen sie darin, dass "keine News nach der Amtseinführung als schlechte News" betrachtet würden.

Geoff Kendrick, Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte, gab in der Studie an: "Wir erwarten in 2025 anhaltende Mittelzuflüsse von institutionellen Investoren, die das Niveau von 2024 noch übertreffen könnten. Frisches Kapital dürfte dabei vor allem von 'Long only'-Fonds wie Pensionsfonds kommen." Bislang würden solche Fonds über nur 1 Prozent der Bitcoin-Marktkapitalisierung verfügen.

Mit Blick auf die Trump-Regierung sieht er zwei Themenfelder bestimmend. Begünstigend für die Kursentwicklung könnten sich Dekrete wie die Einführung einer Bitcoin-Reserve sowie regulatorischer Erleichterungen auswirken. Zölle hingegen könnten die US-Inflation wieder anheizen und aufgrund steigender Marktzinsen für Gegenwind sorgen.

Fazit: Mittelfristig steigende Kurse, Optimismus auch gegen über Litecoin

Ungeachtet dieser Gefahr erwarten Kendrick und Standard Chartered mittelfristig weiter steigende Kurse und empfehlen daher den Kauf von digitalen Vermögenswerten, allen voran Bitcoin und Ethereum. Aber auch Litecoin sehen sie vor einem Kursanstieg. Dieser könnte nämlich von der Einführung eines ETFs profitieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!