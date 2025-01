DZ BANK stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar vor den Ende Februar erwarteten vorläufigen Zahlen von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Marktsituation bleibe weiter schwierig und die Sicht in die Zukunft sei gering, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine kurzfristige Erholung sei nicht absehbar. Erste Erfolge aus der umfangreichen Restrukturierung erwartet er nicht vor Ende 2025./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 16:07 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 16:17 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 14,33EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 17:42 Uhr) gehandelt.



