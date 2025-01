DAX und S&P 500 glänzen: Top-Performer und Flopwerte im Überblick

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,66% und steht aktuell bei 21.262,13 Punkten, was auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hindeutet. Im Gegensatz dazu zeigt der MDAX eine leichte Schwäche und verliert 0,08%, womit er bei 26.065,43 Punkten notiert. Auch der SDAX verzeichnet einen Rückgang von 0,35% und steht bei 14.116,07 Punkten. Der TecDAX hingegen kann ein Plus von 0,32% verbuchen und erreicht 3.663,85 Punkte, was auf eine solide Performance im Technologiesektor hinweist. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones einen moderaten Anstieg von 0,23% und notiert bei 44.122,45 Punkten. Der S&P 500 kann mit einem deutlicheren Plus von 0,79% aufwarten und steht bei 6.096,52 Punkten, was auf eine insgesamt positive Marktstimmung in den USA schließen lässt. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der DAX und der S&P 500 mit ihren Kursgewinnen hervorstechen.Die Entwicklungen in den USA scheinen dabei etwas optimistischer zu sein als in Teilen des deutschen Marktes, insbesondere im MDAX und SDAX.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 6.53%. Siemens Energy folgt dicht dahinter mit 6.38%, während Münchener Rück mit 3.87% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Entwicklungen verzeichnen. Bayer fällt um 2.29%, Porsche AG um 2.42% und RWE sogar um 2.52%.Im MDAX stechen K+S mit 6.38% und Hochtief mit 5.29% hervor. AUTO1 Group rundet die Topwerte mit einem Anstieg von 3.71% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine deutlichere Abwärtsbewegung, angeführt von TUI mit -3.38%. HelloFresh und Nordex verzeichnen noch stärkere Rückgänge von -4.74% und -6.15%.Im SDAX sind Vossloh mit 5.81% und SUESS MicroTec mit 5.77% die Spitzenreiter. Alzchem Group folgt mit einem Anstieg von 5.28%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Schaeffler mit einem Rückgang von -13.59%. Kloeckner und Energiekontor fallen ebenfalls mit -3.69% und -4.63%.Im TecDAX führt SUESS MicroTec mit 5.77%, gefolgt von Nemetschek mit 3.57% und Sartorius Vz. mit 3.15%.Die TecDAX-Flopwerte sind weniger dramatisch, mit Deutsche Telekom bei -1.45%, United Internet bei -1.76% und Nordex, der mit -6.15% auch im MDAX schwach abschneidet.Im Dow Jones sind Travelers Companies mit 4.12% und NVIDIA mit 3.57% die Topperformer, während Microsoft mit 3.33% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, angeführt von Sherwin-Williams mit -1.00%, gefolgt von The Home Depot mit -1.52% und Johnson & Johnson mit -2.86%.Die Topwerte im S&P 500 zeigen beeindruckende Zuwächse, angeführt von Netflix mit 11.07%, gefolgt von Seagate Technology Holdings mit 9.53% und Monolithic Power Systems mit 8.60%.Die Flopwerte im S&P 500 sind weniger stark ausgeprägt, mit Dominion Energy bei -3.22%, BorgWarner bei -3.33% und Ford Motor bei -3.50%.