Neuer Abfertiger am Flughafen Frankfurt kann nur teilweise liefern Am Frankfurter Flughafen kann der neue Flugzeugabfertiger Swissport die vereinbarten Leistungen zum 1. Februar nicht im vollen Umfang anbieten. Daher wird der bisherige Dienstleister Wisag noch auf unbestimmte Zeit am Flughafen bleiben, wie aus …