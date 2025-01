Schnelles Handeln hilft Demokratie in Europa

@KI-InvestorLangfristig und von den Fundamentaldaten ist AMZN auch jetzt schon attraktiv, da historisch eher niedrig bewertet. Dieser Chart ist einfach nur für die nächsten Tage, wenn Interessenten eventuell einen Einstieg suchen. In der Regel betrachte ich auch eher langfristige Charts, also mindestens auf Wochen/Monatsbasis, da sehr viel aussagekräftiger. Es kann kein Nachteil sein, wenn man gewisse Preismarken "sieht", gerade für Newbies, damit sie sich schon vorab Gedanken machen können, ob und wo sie eventuell einen Einstieg und/oder Nachkauf planen. Mehr ist das nicht, denn natürlich sollte man Fundamentaldaten als Hauptkriterium für Aktienkäufe heranziehen, um dann im Einklang mit technischer Analyse herausfinden, ob und wo ein guter Zeitpunkt für den Einstieg zu finden ist.Es gibt viele gute Stocks, die aber technisch schwer angeschlagen sind und es nicht ratsam wäre, hier sofort all in zu gehen. So ein Chart illustriert einfach am besten das aktuelle Verhalten aller anderen Marktteilnehmer und es gibt keinen vernünftigen Grund, diesen zu negieren. Und was das "platzen" angeht, wäre ich da nicht so vorschnell, die aktuelle Meinung all der Marktschreier vorbehaltlos zu übernehmen. Gerade eben haben sie sich alle mit absurden Kurszielen wg. KI überboten, um jetzt eine Doppelrolle rückwärts auf`s Parkett zu legen. Lass dich nicht übermäßig davon manipulieren und recherchiere selbst und vor allem sachlich, um zu deinem eigenen Ergebnis zu kommen. KI ist doch noch viel zu jung, um hier auf valide Daten zurückgreifen zu können und was wir aktuell sehen, ist die übliche Kakophonie von Medien und Analysten, um das einfältigen Fußvolk zu manipulieren.Fakt ist, dass AMZN gute bis sehr gute Fundamentaldaten aka Quartalsergebnisse ablieferte, jetzt schon eine breitere Diversifizierung (Advertising-Services-Subscripton-Services-AWS) wie früher besitzt, die allesamt im grünen Bereich stehen. Und was einige andere Kennzahlen angeht, sieht es da meiner Meinung nach auch eher gut aus:Diese Fokussierung auf KI ist unnötig und trübt den Blick auf den wesentlichen Kern, wo AMZN gutes Geld verdient. In meinen Augen ist AMZN jetzt schon leidlich attraktiv und ich selbst überlege, ob ich nächste Woche einen kleinen Zeh reinsetze, jetzt, wo der Titel von seinen Multiples immer attraktiver wird, was aber jeder für sich entscheiden muss. Allerdings gibt es natürlich noch Abwärtspotential und wenn jemand glaubt jetzt investieren zu müssen, sollte er es in kleinen-übersichtlichen Tranchen mit diversen Mindestabständen tun. Und am Ende sollte, wie bei jeder anderen Aktie auch, klar sein, dass AMZN eine gewisse Depotgröße im Portfolio nicht überschreiten sollte.