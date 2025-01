Mitarbeiterbindung und Gewinnmaximierung im Einklang (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Bocholt (ots) - Fachkräfte zu finden und langfristig zu binden, stelltUnternehmen vor große Herausforderungen - insbesondere, wenn die Kostenbelastungim Fokus steht. Klaus Tenbrock, Geschäftsführer der praemium Gruppe, hat mitseinem Easy-Konzept eine Lösung entwickelt, die gezielte Mitarbeiterbindung miteiner nachhaltigen Steigerung der Unternehmensgewinne kombiniert. Was sichkonkret hinter seinem Konzept verbirgt, wie seine Mandanten sich auf diese Weiseeinen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern und warum die Optimierung vonStrategien in diesem Bereich für Unternehmen unerlässlich ist, hat er imInterview verraten.In der heutigen Arbeitswelt stehen Unternehmen vor einer doppeltenHerausforderung: Einerseits steigen die Erwartungen an dieArbeitgeberattraktivität, um talentierte Fachkräfte zu gewinnen und langfristigzu binden. Andererseits erhöhen wirtschaftliche Unsicherheiten den Druck,finanzielle Spielräume zu schaffen und Gewinne zu sichern. Diese beiden Ziele -Mitarbeiterbindung und Gewinnsteigerung - sind eng miteinander verknüpft, aberoft schwer in Einklang zu bringen. Ein Beispiel hierfür ist die betrieblicheAltersvorsorge (bAV). Viele Unternehmen setzen auf klassische Modelle wieDirektversicherungen, die allerdings oft an ihre Grenzen stoßen und nicht nurfür die Mitarbeiter, sondern auch für das Unternehmen oft erhebliche Nachteilemit sich bringen. Die Folgen sind gravierend: Fachkräfte gehen verloren,wirtschaftliches Potenzial bleibt ungenutzt, und insbesondere Mittelständlerverlieren im Wettbewerb mit großen Konzernen an Attraktivität undInnovationskraft. "Es sind nicht die neuen Technologien oder die Konkurrenz, dieein Unternehmen in den Ruin treiben", warnt Klaus Tenbrock, Geschäftsführer derpraemium Gruppe. "Es sind die Mitarbeiter, die nicht bleiben, weil ihnenschlichtweg die Wertschätzung und Perspektive fehlen.""Mitarbeiterbindung ist kein Luxus, sondern die Grundlage unternehmerischenErfolgs - und mit den richtigen Ansätzen profitabel umsetzbar", erklärt KlausTenbrock. Als Experte für Mitarbeiterbindungskonzepte aus Innenfinanzierung hater die praemium Gruppe aufgebaut, die Arbeitgebern und Arbeitnehmerngleichermaßen zugutekommt. Das Herzstück seiner Arbeit ist das Easy-Konzept,eine Kombination aus Nettolohnoptimierung und der pauschaldotiertenUnterstützungskasse (PDUK). Allein im letzten Jahr wurden über 100 neue Mandateerfolgreich umgesetzt. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer engagiert sichder Unternehmer außerdem in Netzwerken und Gremien wie dem InternationalenWirtschaftssenat und dem Versorgungswerk für den Mittelstand e.V. Auszeichnungenwie der Niedersächsische Wirtschaftspreis unterstreichen seinen Erfolg und seine