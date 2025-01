Puma im Schlussquartal unter Erwartungen - Neues Sparprogramm

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Puma hat im vierten Quartal ein höheres operatives Ergebnis erzielt, die Erwartungen des Marktes jedoch deutlich verfehlt. So stieg der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 94 Millionen auf 109 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Herzogenaurach mitteilte. In einem von der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammengestellten Konsens hatten Analysten im Schnitt 131,2 Millionen Euro erwartet. Das Konzernergebnis legte von 1 auf 24 Millionen Euro zu. Hier hatten sich Analysten jedoch auch mehr versprochen.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate daraufhin fast fünf Prozent zum Xetra-Schluss. Am Vortag hatte Lokalrivale Adidas ebenfalls vorläufige Zahlen veröffentlicht, die im Gegensatz zu Puma besser ausfielen als erhofft.