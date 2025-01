Für Hamann und Matthäus wäre Kovac eine gute Wahl

DORTMUND (dpa-AFX) - Sky-Experte Dietmar Hamann empfiehlt Borussia Dortmund , zunächst Niko Kovac als Interimstrainer für die Nachfolge von Nuri Sahin zu installieren. "Ein Interimstrainer ist für mich die beste und einzige Lösung. Ich würde Kovac fragen, ob er es bis zum Saisonende macht, dann abwarten, was in den nächsten Wochen passiert und im Frühjahr eine Entscheidung treffen", schrieb Hamann in seiner Kolumne.

"Die Spieler brauchen einen Trainer, der durchgreift, der bedingungslos Entscheidungen trifft, und ich glaube, dass Kovac das machen würde." Aus Sicht des TV-Experten kommt die Trennung von Sahin vier Spiele zu spät: "Den Schritt hätte man schon zur Winterpause machen können oder machen müssen".,