Gold-Rally - und warum Trump-Drohung gegen Russland lächerlich ist!

Gold steigt weiter - eine der Hauptursachen ist die Unsicherheit über das, was Trump als US-Präsident machen wird, vor allem in Sachen Zölle. A propos Zölle: Trump droht Russland mit Zöllen, wen es nicht bald eine Vereinbarung geben sollte im Ukraine-Krieg. Das Problem dabei ist nur: diese Zoll-Drohung gegen Putin ist fast komplett wirkungslos, weil seit dem Ukraine-Krieg das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ohnehin nur noch minimal ist (Importe aus Russland rangieren noch hinter Ländern wie Honduras und Nicaragua!). Es ist also ein leicht zu durchschauender Bluff Trumps für Putin. An der Wall Street steigen vor allem KI-Aktien nach der Ankündung des neuen US-Präsidenten in Sachen KI-Infrastruktur. Aber noch ist nicht klar, wie es mit den Zöllen weiter geht - erreicht Gold noch ein neues Allzeithoch?

