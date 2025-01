Tochterfirma von Halberstädter Würstchen erneut insolvent

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Insolvenzen (ots) - Halle - Eine Tochter des

Traditionsunternehmens Halberstädter Würstchen ist erneut in wirtschaftlicher

Schieflage. Die "Halberstädter Konserven GmbH" hatte bereits am 30. Dezember

eine Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet, bestätigte der

Verfahrensbevollmächtigte Nico Kämpfert von der Kanzlei Innovatis in Magdeburg

der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe).



Bei der insolventen Firma handelt es sich um einen wichtigen Produktionsbetrieb.

"Der Absatz hat sich im vergangenen Jahr nicht so entwickelt, wie zunächst

erwartet", sagte Kämpfert zu den Gründen für die Schieflage. Die Kunden würden

sich bei ihren Einkäufen weiter zurückhalten. Zudem habe sich die geplante

Einführung neuer Produkte auf dieses Jahr verschoben. Betroffen sind bei der

Tochterfirma etwa 30 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb laufe aber

uneingeschränkt weiter, so Kämpfert.







unter dem Namen Halko firmierte, insolvent. Teile der insolventen Halko wurden

damals in die "Halberstädter Konserven GmbH" integriert. Die damals mehr als 50

Mitarbeiter wechselten in die Gesellschaft. Laut Sanierungsexperten Kämpfert

befindet sich die Firmengruppe Halberstädter Würstchen- und Konservenvertriebs

GmbH mit insgesamt mehr als 160 Mitarbeitern in einem Restrukturierungsprozess.

"Es gibt für das Gesamtunternehmen eine positive Fortführungsprognose",

bekräftigte Kämpfert. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst rund 80

Erzeugnisse, zu denen neben Würstchen auch Suppen, Fertiggerichte, vegetarische

Produkte und schweinefleischfreie Erzeugnisse gehören.



