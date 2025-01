Tamkeen startet „Bahrain Skills and Gender Parity Accelerator“ in Davos

Davos, Schweiz / Access Newswire / 22. Januar 2025 / Der Bahrain Labour Fund (Tamkeen) hat in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF, World Economic Forum) den Bahrain Skills and Gender Parity Accelerator gestartet. Die Ankündigung wurde in Davos gemacht und veranschaulicht das Thema der 55. Jahrestagung „Collaboration for the Intelligent Age“ (Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter), wobei der datengestützte Accelerator darauf abzielt, die geschlechtsspezifische Qualifikationslücke in wachstumsstarken Branchen zu schließen und die Beteiligung der gegenwärtigen und nächsten Generation der bahrainischen Arbeitskräfte zu erhöhen.

Im Beisein seiner Hoheit Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, Chairman of the Board of Trustees of the Isa bin Salman Education Charitable Trust und Chairman of the Board of Directors des Labour Fund (Tamkeen), und S. E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, Minister of Finance and National Economy, zusammen mit anderen wichtigen Würdenträgern wurde die Vereinbarung von I. E. Noor bint Ali Alkhulaif, Minister of Sustainable Development, Chief Executive des Bahrain Economic Development Board, in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglied von Tamkeen unterzeichnet. Ebenfalls anwesend waren Professor Klaus Schwab, Gründer und Chairman of the Board of Trustees des Weltwirtschaftsforums, Sriram Guttta, Head of Engagement and Operations und Mitglied des Executive Committee, sowie Maroun Kairouz, Director, Middle East and North Africa.

Bahrain hat dem Aufbau zukunftsfähiger Arbeitskräfte Priorität eingeräumt, indem es ein solides Bildungsfundament mit soliden digitalen und MINT-Kenntnissen einführte und sein Humankapital umschulte und weiterbildete, um so die Lücke an globalen Talenten zu schließen. Laut dem Global Gender Gap Report 2024 des Weltwirtschaftsforums hat sich Bahrain als regionaler Vorreiter in Sachen Geschlechterparität und Lohngleichheit erwiesen. Laut dem Forum und der Weltbank gehört das Land außerdem zu den fünf Ländern weltweit, in denen Mädchen bessere Lernergebnisse erzielen als Jungen.