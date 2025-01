Beyond Oil expandiert nach Australien und unterzeichnet fünfjährige Vertriebsvereinbarung mit der Firma T&J Oil mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. USD*

VANCOUVER, B.C. und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / 22. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma T&J Oil Pty Ltd. („T&J Oil“) in Perth (Australien) eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und markiert den Einstieg von Beyond Oil in den australischen Markt. Sie räumt der Firma T&J Oil Exklusivität ein, sofern diese ihre jährlichen Mindestabnahmeverpflichtungen für bestimmte Restaurantsektoren in Australien erfüllt.

Im Rahmen der Vereinbarung, die am 22. Januar 2025 in Kraft getreten ist, wird T&J Oil in Australien als Vertriebspartner für die von Beyond Oil entwickelten Ölaufbereitungsprodukte für klassische Restaurants, die keiner Restaurantkette angehören, sowie einheimische Ketten, die keine Filtermaschinen verwenden, fungieren. Über die Partnerschaft sollen Restaurants dabei unterstützt werden, die Lebensdauer des verwendeten Öls zu verlängern, die Qualität der Speisen zu verbessern sowie Abfälle zu vermeiden, was dem australischen Trend hin zu nachhaltigeren Praktiken in der Gastronomie entspricht.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Mindestabnahmeverpflichtung von insgesamt 4.947.600 USD über eine Laufzeit von fünf Jahren.* Im ersten Jahr der Vereinbarung hat sich T&J Oil zum Kauf von Beyond Oil-Produkten im Wert von mindestens 243.600 USD verpflichtet; in den vier Folgejahren sollen die Mindestabnahmeverpflichtungen dann deutlich steigen. Zusätzlich zu den Mindestabnahmeverpflichtungen sieht die Vereinbarung auch eine Jahreslizenzgebühr in Höhe von insgesamt 100.000 AUD pro Jahr vor.

