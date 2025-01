Produktion von Autobauer Polestar kommt nicht nach Deutschland

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Die schwedische Elektroauto-Marke Polestar wird ihr für Europa geplantes Modell 7 wohl nicht in Deutschland produzieren. "Deutschland ist leider nicht gerade der billigste Standort für die Autoproduktion", sagte Polestar-Chef Michael Lohscheller der "Welt" (Donnerstagausgabe).



"Wir würden uns freuen, wenn man eine Investitionsentscheidung für einen Produktionsstandort in Deutschland treffen könnte. Aber wir wissen auch alle, wie die Rahmenbedingungen zurzeit sind", so Lohscheller. Vergangene Woche hatte er angekündigt, dass man nach einem Produktionsstandort in Europa für den Polestar 7 suche. Die Entscheidung soll in etwa drei Monaten verkündet werden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stellantis N.V.! Long 11,00€ 1,65 × 7,64 Zum Produkt Short 14,23€ 1,68 × 7,50 Zum Produkt