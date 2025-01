KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Streit über Ukraine-Hilfen:

"Alle gegen alle, so scheint es, und doch wollen alle dasselbe. Denn die 3 Milliarden Euro für die Ukraine stellt ja niemand in den demokratischen Parteien infrage. Einzig die Geldquelle für die zusätzliche Unterstützung ist der Zankapfel. Bei alledem gerät der Sinn und Zweck der Unterstützung aus dem Blickfeld, was angesichts der schlimmen Lage, in der die Ukraine sich befindet, den Zoff in weiten Teilen absurd wirken lässt. Zumal dadurch auch der Eindruck bei aktuell stattfindenden Gipfeln wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos entstehen könnte, dass Deutschland gegenüber der Ukraine knausrig ist. Das ist mitnichten der Fall."/yyzz/DP/nas