Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Steuerplänen der Parteien "Nürnberger Nachrichten" zu Steuerplänen der Parteien: "Die AfD will Spitzenverdiener und Vermögende am massivsten entlasten. Niedrigverdiener will die AfD kaum ent-, teils sogar mehr belasten. Die FDP folgt bei den Parteien, die vor allem Reiche …