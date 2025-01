OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Treffen von Scholz und Macron:

"Der Fortbestand der Europäischen Union in ihrer jetzigen Form - freiheitlich, liberal und solidarisch - ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Berlin und Paris müssten sich deshalb noch viel progressiver als bisher als Anwälte der europäischen Sache verstehen. Tatsächlich sind in Frankreich und Deutschland mit dem Rassemblement National und der AfD jedoch zwei nationalistische Parteien zu ungeahnter Stärke aufgestiegen, die dem europäischen Projekt die kalte Schulter zeigen. Von einer neuen Bundesregierung - mutmaßlich unter einem CDU-Kanzler Friedrich Merz - wird also viel abhängen, wie es mit dem deutsch-französischen Verhältnis weitergeht. Es ist deutlich mehr Engagement angesagt. Mit warmen Worten ist es nicht mehr getan."/yyzz/DP/nas