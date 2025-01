Deka will gegen Dividende bei Thyssenkrupp stimmen

rabajatis schrieb gestern 14:48

Das ist kein Mist. Es ist genau die marktwirtschaftliche, technologieoffene Lösung die immer gefordert wird. Die Umweltschäden werden bepreist und dann kann sich jeder der die Umwelt schädigt überlegen, wie er darauf reagiert. Entweder es ist ihm egal und er zahlt bis er nicht mehr kann. Oder er reagiert und schädigt die Umwelt weniger.



Unter einer nach den Umfragen CDU/CSU-geführten neuen Bundesregierung soll dieser marktwirtschaftliche und technologieoffene Ansatz noch viel stärker ausgeprägt werden. Sprich man gibt den Bürgern z.B. nicht sehr viel Geld für die Umrüstung einer Öl- oder Gasheizung auf eine strombasierte Heizung und bevormundet sie damit angeblich in eine Richtung. Sondern man erhöht schlicht den Preis für die Verbrennung von Öl und Gas viel stärker als bisher. Und dann müssen die Menschen selbst überlegen was sie machen: Weniger heizen oder Umstieg auf eine z.B. Wärmepumpe - dann aber ohne sehr hohe staatliche Zuschüsse.



So ist es auch beim Stahl. Man kann nichts machen und die CO2-Kosten tragen - dann ist man absehbar aus dem Markt, weil zu teuer. Man kann auf die Stromvariante umsteigen. Oder man findet Lösungen für die (unterirdische) Lagerung von CO2, was vielleicht aber vom Sinn her nur eine Scheinlösung ist, wenn das CO2 irgendwie doch wieder in die Atmosphäre entweicht.



Das EU ETS wurde 2005 eingeführt und wird in Zeitabständen erneuert. 2030 kommt für die Stahlindustrie der Zeitpunkt wo es ernst wird. Denn bislang haben Stahlkonzerne an dem System teilweise noch verdient, weil sie ihre kostenlos zugeteilten Zertifikate gar nicht benötigten und am Markt an andere Unternehmen für hundert Millionen Euro verkauft haben.



: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/what-eu-ets_en?prefLang=de