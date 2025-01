DAX-FLASH Dax weiter ohne Anzeichen einer Schwäche Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Donnerstag nach einem wenig bewegten Auftakt aus. Nachdem der Dax am Vortag seinen Rekord auf fast 21.331 Punkte nach oben geschraubt hat, dürfte ihm also zunächst keine Bestmarke gelingen. Erste Anzeichen einer …