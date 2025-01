DEUTSCHLAND: - STABIL NACH REKORD - Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Donnerstag nach einem wenig bewegten Start aus. Nachdem der Dax am Vortag seinen Rekord auf fast 21.331 Punkte nach oben geschraubt hat, dürfte ihm zunächst keine Bestmarke gelingen. Erste Anzeichen von Schwäche gibt es aber auch nicht: Zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex nur wenige Punkte tiefer auf 21.252 Punkte. Nach Gewinnmitnahmen sieht es nicht aus, denn auch die US-Börsen bestätigten am Vorabend ihre Aufwärtsdynamik, die vor allem an der Nasdaq anhielt.

USA: - WEITERE KURSGEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch an ihre jüngste Erfolgsserie angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 44.156,73 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,61 Prozent auf 6.086,37 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,33 Prozent auf 21.853,00 Punkte nach oben. Der Auftrieb kam einmal mehr von Fantasien rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), denn der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen enorme Summen in KI-Rechenzentren stecken. Zudem überzeugten der Streamingdienst Netflix und einige weitere bedeutende US-Konzerne mit starken Quartalsbilanzen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA stützten etwas. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsschluss nach den deutlichen Gewinnen am Vortag um rund 0,9 Prozent zu. In China war die Stimmung trotz Signalen für Stützungsmaßnahmen der Regierung nicht ganz so gut. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann zuletzt 0,3 Prozent, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Handel um 0,4 Prozent nachgab.

^

DAX 21.254,27 1,01%

XDAX 21.236,10 0,50%

EuroSTOXX 50 5.205,83 0,77%

Stoxx50 4.508,57 0,59%



DJIA 44.156,73 0,30%

S&P 500 6.086,37 0,61%

NASDAQ 100 21.853,00 1,33%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 131,75 0,01%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0406 -0,06%

USD/Yen 156,72 0,11%

Euro/Yen 163,09 0,05%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 102.428 -1,16%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 78,76 -0,24 USD WTI 75,22 -0,22 USD°

/jha/