Apple-Aktie unter Druck: Analysten senken Prognosen und Vertrauen schwindet!

In der verkürzten Handelswoche in den USA steht die Apple-Aktie vor einem schwierigen Start, da gleich mehrere negative Nachrichten das bereits angeschlagene Sentiment weiter belasten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 8 Prozent an Wert verloren, und Analysten erwarten, dass diese Verluste am Dienstag zweistellig werden könnten. Der Druck auf das Unternehmen nimmt zu, insbesondere nach einem signifikanten Rückgang der iPhone-Verkäufe in China und kritischen Kommentaren von Analysten.

Das Research-Haus Jefferies hat die Bewertung der Apple-Aktie von "Halten" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 211,84 auf 200,75 US-Dollar gesenkt. Diese Herabstufung wird durch vier Hauptargumente untermauert: Erstens wird die Bewertung der Aktie als überhöht angesehen, da das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 um 15 Prozent über dem langfristigen DCF-Modell von Jefferies liegt. Zweitens wird die Gewinnerwartung als zu optimistisch eingeschätzt. Drittens zeigt die Verbrauchernachfrage nach Apples KI-Funktionen eine verhaltene Entwicklung, was einen neuen Upgrade-Zyklus in Frage stellt. Viertens könnten anhaltende Diskussionen über Consumer-AI zu Verzögerungen bei der Einführung entsprechender Produkte führen, was den Ausblick auf den Verkauf von KI-fähiger Hardware trübt.