Trumps Amtsantritt: Bitcoin unter Druck – Was kommt für Krypto jetzt?

Arthur Hayes von Maelstrom äußerte Skepsis hinsichtlich Trumps Plänen für eine strategische Bitcoin-Reserve und betonte, dass die US-Regierung viele andere Prioritäten habe, die Bitcoin-Käufe unwahrscheinlich machen. Trotz der Erwartungen, dass Trump eine pro-krypto Durchführungsverordnung erlassen würde, blieb eine solche Ankündigung am ersten Tag seiner Präsidentschaft aus. Analyst Jaret Seiberg von TD Cowen merkte an, dass es überraschend sei, dass Trump sich nicht zu Kryptowährungen äußerte, jedoch baldige Äußerungen erwartet werden.

Nach der Amtseinführung von Donald Trump hat Bitcoin eine Phase hoher Volatilität durchlebt. Vor Trumps Amtsantritt erreichte die Kryptowährung ein Rekordhoch von 109.241 US-Dollar, fiel jedoch schnell auf etwa 102.400 US-Dollar zurück, da Trumps erste Maßnahmen keine spezifische Unterstützung für Kryptowährungen beinhalteten. Richard Galvin von DACM warnte davor, aus dem Fehlen sofortiger kryptopolitischer Maßnahmen voreilige Schlüsse zu ziehen. Vor der Amtseinführung hatten Trump und seine Frau Melania eigene Meme-Coins vorgestellt, was zu einer Bewegung auf dem Markt führte. Während einige Branchenvertreter dies als Ablenkung ansahen, argumentierte Ben El-Baz von HashKey Global, dass die Einführung der Tokens die Dynamik von Bitcoin beschleunigt habe.

Die Einführung der Meme-Coins führte zu einem massiven Ausverkauf des $TRUMP-Tokens, der innerhalb weniger Minuten um 40 Prozent fiel, was einem Verlust von 7,5 Milliarden US-Dollar entsprach. Die Analysten von The Kobeissi Letter bezeichneten die Situation als "total verrückt". In der Folge stabilisierte sich der Kurs des $TRUMP-Tokens bei 53,80 US-Dollar, während der $MELANIA-Token um über 50 Prozent zulegte.

Die Krypto-Community zeigt sich besorgt über den Einfluss der Meme-Coins auf die Glaubwürdigkeit der Branche. Kritiker warnen, dass diese Tokens als "Krypto-Casino" betrachtet werden und wenig mit den langfristigen Zielen der Industrie zu tun haben. Trotz der Kontroversen gibt es positive Entwicklungen auf regulatorischer Ebene, da die SEC eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines klaren regulatorischen Rahmens für digitale Assets gegründet hat.

Insgesamt bleibt die Krypto-Branche optimistisch, dass Trumps Regierung eine krypto-freundliche Politik verfolgen wird, auch wenn die unmittelbaren Erwartungen bisher enttäuscht wurden. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Trump den hohen Erwartungen der Krypto-Community gerecht werden kann.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 102.590$ auf CryptoCompare Index (23. Januar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.